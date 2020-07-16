رئيس وحدة الجودة بإعلام القاهرة: وسائل الإعلام ارتكبت مخالفات كبيرة أثناء تغطية جائحة كورونا

قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، رئيس وحدة الجودة، بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن التغطية الإعلامية لأزمة كورونا مرت بثلاث مراحل أولًا التركيز على الأرقام دون وضعها في سياقها وربط الإصابات بعدد السكان وعدد التحاليل التي تجريها الدول، ثانيًا عودة الحياة مع ضرورة التعايش وهنا تم التركيز على الأبعاد الاجتماعية، والأوضاع والأضرار الاقتصادية الصعبة نتيجة الاجراءات الاحترازية، ثالثًا تراجع الاهتمام بأخبار الجائحة وهذا أمر طبيعي نتيجة ظهور أحداث هامة على السطح.
وعن رصد المخالفات الإعلامية أضافت الدكتورة ليلى خلال كلمتها بمؤتمر "الإعلام وأزمة كورونا التداعيات والتحديات"، أن وسائل الإعلام افتقدت التدقيق في بعض المعلومات المقدمة مثل جدوى ارتداء الكمامات، وإصابات كبار السن، ضرورة اختيار المتخصصين للحديث عن فيروس كورونا، وعدم فتح المجال للجميع للحديث عن الأمر لعدم إحداث بلبلة، المبالغة في التغطية وتضارب الأخبار عن طريق التهويل أو التهوين، مثل " تم تصنيع الفيروس في معمل"، الفتاوى الطبية من خلال التواصل الاجتماعي التي تثير البلبلة.
ويناقش المؤتمر عددا من المحاور خلال ثلاث جلسات ( جلسة افتتاحية وجلستين نقاشیتین ) وستضم الجلسة الأولى محورين:
الأول : عن الإعلام والتعليم وإدارة الازمة
والثانى : عن التعليم الالكتروني في الجامعات
كما تضم الجلسة الثانية محور عن : البحث العلمى والاقتصادى وعرض تجربة كلية الإعلام للتعلم عن بعد فى ظل الجائحة، وآخر عن الدراسات العليا والتحول الإلكتروني.
ويشارك بالجلسة الافتتاحية أ.د محمد سامي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و د. رنا احمد الحجة مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية و يشارك بالجلسة الاولى أ.د سلوى العوادلي وكيلة الكلية لشئون الطلاب والتعليم ولواء د. حسام انور عضو لجنة الازمات برئاسة مجلس الوزراء وأ. سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء و د. حمادة محمد خبير إدارة الأزمات ومساعد مدير مركز بحوث الشرطة الاسبق أ. خالد سعد الاعلامي وكبير مذيعي القناة الاولى .
كما يشارك بالجلسة الثانية أ.د نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق وأ.د هبة الله السمرى وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د محمد صالح عضو مجلس امناء الاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
وبمشاركة مجموعة من الاساتذة والخبراء والباحثين بدولة الإمارات والسعودية والبحرين والكويت.
وعن رصد المخالفات الإعلامية أضافت الدكتورة ليلى خلال كلمتها بمؤتمر "الإعلام وأزمة كورونا التداعيات والتحديات"، أن وسائل الإعلام افتقدت التدقيق في بعض المعلومات المقدمة مثل جدوى ارتداء الكمامات، وإصابات كبار السن، ضرورة اختيار المتخصصين للحديث عن فيروس كورونا، وعدم فتح المجال للجميع للحديث عن الأمر لعدم إحداث بلبلة، المبالغة في التغطية وتضارب الأخبار عن طريق التهويل أو التهوين، مثل " تم تصنيع الفيروس في معمل"، الفتاوى الطبية من خلال التواصل الاجتماعي التي تثير البلبلة.
ويناقش المؤتمر عددا من المحاور خلال ثلاث جلسات ( جلسة افتتاحية وجلستين نقاشیتین ) وستضم الجلسة الأولى محورين:
الأول : عن الإعلام والتعليم وإدارة الازمة
والثانى : عن التعليم الالكتروني في الجامعات
كما تضم الجلسة الثانية محور عن : البحث العلمى والاقتصادى وعرض تجربة كلية الإعلام للتعلم عن بعد فى ظل الجائحة، وآخر عن الدراسات العليا والتحول الإلكتروني.
ويشارك بالجلسة الافتتاحية أ.د محمد سامي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و د. رنا احمد الحجة مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية و يشارك بالجلسة الاولى أ.د سلوى العوادلي وكيلة الكلية لشئون الطلاب والتعليم ولواء د. حسام انور عضو لجنة الازمات برئاسة مجلس الوزراء وأ. سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء و د. حمادة محمد خبير إدارة الأزمات ومساعد مدير مركز بحوث الشرطة الاسبق أ. خالد سعد الاعلامي وكبير مذيعي القناة الاولى .
كما يشارك بالجلسة الثانية أ.د نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق وأ.د هبة الله السمرى وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د محمد صالح عضو مجلس امناء الاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
وبمشاركة مجموعة من الاساتذة والخبراء والباحثين بدولة الإمارات والسعودية والبحرين والكويت.