رئيس وحدة الجودة بإعلام القاهرة: وسائل الإعلام ارتكبت مخالفات كبيرة أثناء تغطية جائحة كورونا

قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، رئيس وحدة الجودة، بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن التغطية الإعلامية لأزمة كورونا مرت بثلاث مراحل أولًا التركيز على الأرقام دون وضعها في سياقها وربط الإصابات بعدد السكان وعدد التحاليل التي تجريها الدول، ثانيًا عودة الحياة مع ضرورة التعايش وهنا تم التركيز على الأبعاد الاجتماعية، والأوضاع والأضرار الاقتصادية الصعبة نتيجة الاجراءات الاحترازية، ثالثًا تراجع الاهتمام بأخبار الجائحة وهذا أمر طبيعي نتيجة ظهور أحداث هامة على السطح.



وعن رصد المخالفات الإعلامية أضافت الدكتورة ليلى خلال كلمتها بمؤتمر "الإعلام وأزمة كورونا التداعيات والتحديات"، أن وسائل الإعلام افتقدت التدقيق في بعض المعلومات المقدمة مثل جدوى ارتداء الكمامات، وإصابات كبار السن، ضرورة اختيار المتخصصين للحديث عن فيروس كورونا، وعدم فتح المجال للجميع للحديث عن الأمر لعدم إحداث بلبلة، المبالغة في التغطية وتضارب الأخبار عن طريق التهويل أو التهوين، مثل " تم تصنيع الفيروس في معمل"، الفتاوى الطبية من خلال التواصل الاجتماعي التي تثير البلبلة.



ويناقش المؤتمر عددا من المحاور خلال ثلاث جلسات ( جلسة افتتاحية وجلستين نقاشیتین ) وستضم الجلسة الأولى محورين:



الأول : عن الإعلام والتعليم وإدارة الازمة



والثانى : عن التعليم الالكتروني في الجامعات



كما تضم الجلسة الثانية محور عن : البحث العلمى والاقتصادى وعرض تجربة كلية الإعلام للتعلم عن بعد فى ظل الجائحة، وآخر عن الدراسات العليا والتحول الإلكتروني.





ويشارك بالجلسة الافتتاحية أ.د محمد سامي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و د. رنا احمد الحجة مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية و يشارك بالجلسة الاولى أ.د سلوى العوادلي وكيلة الكلية لشئون الطلاب والتعليم ولواء د. حسام انور عضو لجنة الازمات برئاسة مجلس الوزراء وأ. سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء و د. حمادة محمد خبير إدارة الأزمات ومساعد مدير مركز بحوث الشرطة الاسبق أ. خالد سعد الاعلامي وكبير مذيعي القناة الاولى .





كما يشارك بالجلسة الثانية أ.د نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق وأ.د هبة الله السمرى وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د محمد صالح عضو مجلس امناء الاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.



وبمشاركة مجموعة من الاساتذة والخبراء والباحثين بدولة الإمارات والسعودية والبحرين والكويت.