أحد مشايخ القبائل الليبية: دفاع مصر عن ليبيا حماية من الأخ لشقيقه.. فيديو

أكد الطيب الشريف خيرالله أحد مشايخ القبائل الليبية مجتمعة أن المبادرة المصرية من أجل دعم ليبيا لاقت احترام وتقدير جميع مشايخ ليبيا بالكامل.
وأضاف خيرالله خلال كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر القبائل الليبية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه عندما يتحدث البعض عن مصر، نقول له إن تدخلها لحماية ليبيا واهلها ويعد تدخلا مشروعا لصد المستعمرين.
وتابع أن الروابط بين الشعبين المصري والليبي قوية، مؤكدا أن الأمن المصري من الأمن الليبي، فهو امن يزداد قوة ومتانه عند الشدائد.
وأشار الطيب الشريف خيرالله إلى أن قبائل ليبيا وجيشها ومجلس نواب يناشدون مصر ورئيسها وشعبها أن يقدمون الدعم لليبيا وتخليصهم من الاتراك ومن يساندهم.
وقال إن دفاع مصر عن ليبيا يعد دفاع شقيق عن شقيه وجار عن جاره، مؤكدا أن قبائل ليبيا وراء جيشنا ووراء القيادة المصرية.