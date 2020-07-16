أحد مشايخ القبائل الليبية: دفاع مصر عن ليبيا حماية من الأخ لشقيقه.. فيديو

أكد الطيب الشريف خيرالله أحد مشايخ القبائل الليبية مجتمعة أن المبادرة المصرية من أجل دعم ليبيا لاقت احترام وتقدير جميع مشايخ ليبيا بالكامل.





عندما يتحدث البعض عن مصر، نقول له إن تدخلها لحماية ليبيا واهلها ويعد تدخلا مشروعا لصد المستعمرين. وأضاف خيرالله خلال كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر القبائل الليبية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أنه





وتابع أن الروابط بين الشعبين المصري والليبي قوية، مؤكدا أن الأمن المصري من الأمن الليبي، فهو امن يزداد قوة ومتانه عند الشدائد.





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وأشار الطيب الشريف خيرالله إلى أن قبائل ليبيا وجيشها ومجلس نواب يناشدون مصر ورئيسها وشعبها أن يقدمون الدعم لليبيا وتخليصهم من الاتراك ومن يساندهم.



