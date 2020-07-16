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محافظات

وكيل رياضة القليوبية: تقارير متابعة يومية بمشكلات مراكز الشباب

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:24 م
محافظة القليوبية
محافظة القليوبية
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إبراهيم الهوارى
عقد الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة فى محافظة القليوبية اجتماع اليوم الخميس حضره مديري الإدارات الفرعية.


وتناول الاجتماع ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية بمراكز الشباب لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكذلك الالتزام بالمتابعة وتنفيذ الأنشطة والتعقيم وحل مشكلات مراكز الشباب والسعي لإيجاد حلول لها وإعداد تقارير متابعة دورية بما تم إنجازه بالمراكز في كل إدارة فرعية.

وتابعت المديرية في بيان لها أنه تم التأكيد على الالتزام وانضباط العاملين بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب والتواجد في أوقات العمل الرسمية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للشئون القانونية.

ووجه الصبروط بضرورة العمل على تفعيل العضويات داخل مراكز الشباب والعمل على كسب وانضمام أعداد أكبر لتلك المراكز والتأكيد على أن مراكز الشباب هي البيت الثاني للشباب.
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