AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصيادلة تعلن الأدوية الناقصة بالسوق بسبب كورونا

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:55 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن معظم الأدوية متوفرة بالسوق المصري، مضيفا أن الأسماء التجارية لها مثائل بنفس المادة الفعالة.


اقرأ أيضا| قرار جمهورى بتعيين مندوبين بمجلس الدولة

 

وأكد الشيخ في تصريحات لـ"صدي البلد" أن الأدوية متوفرة باستثناء البلاكونيل وبعض أدوية المناعة والحقن التي تستخدم في حالات الرعاية المركزة لمرضي كورونا.


اقرأ أيضا| الصحة: 8 خطوات لحماية زبائن المطاعم في زمن كورونا

 

وأكد نواب البرلمان أن أزمة نقص الأدوية تراجعت بنسبة كبيرة، ولم تعد موجودة في الأساس، وذلك بفضل وجود هيئة الدواء، الصادرة بقانون رقم 151 لسنة 2019.

 

 

وقالوا إن هناك بعض الممارسات الاحتكارية، الناتجة عن تخزين الدواء، بحجة البروتوكولات، لكن هذه المشكلة أيضا يتم القضاء عليها تدريجيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقيب الصيادلة: لغة التعالي على أعضائنا مرفوضة.. فيديو

شعبة الأدوية: علاجات فيروس كورونا متوفرة في صيدليات الشركة المصرية

بسبب كورونا.. الصيادلة: نقص الزنك وفيتامين سي ولا داعي للتكالب

أهالى القليوبية يشكون نقص أدوية الفيتامينات.. ونقيب الصيادلة يوضح السبب

بعد التعدي على صيدلية الإسعاف.. صيادلة الإسكندرية ترفض قصر بيع الازيثرومايسين على الشركة المصرية

صحة النواب: لا توجد أزمة في نقص الأدوية والممارسات الاحتكارية ما زالت موجودة

ترشيحاتنا

ممنوع الإعلان.. أول تعليق من وزير التموين عن أزمة الزمالك ولقب نادي القرن

الخارجية الأمريكية: تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد لهجوم على سرت

بملابس البيت.. نسرين طافش تستعرض جمالها بإطلالة جذابة.. شاهد

تدريبات الأهلي.. كهربا يستعرض مهارته ويحرز هدفا عالميا في شباك الشناوي

إلكتروني بنظام الكتاب المفتوح.. وزير التعليم يكشف ملامح امتحان الثانوية العامة للعام المقبل 2020-2021

وزير الري الأسبق: إثيوبيا دولة كذابة وتقوم بمراوغات رخيصة في أزمة سد النهضة

AdvertisementS

مصطفى الفقي يعلن مفاجأة: سد النهضة مبني على أراض تابعة لـ مملكة مصر

مصر للطيران: إجراء اختبار PCR قبل السفر إلى أبوظبي وبودابست

القصة الكاملة لـ الرجل الأخضر مقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي.. أصاب ضابط وأمين شرطة بقطع في الأوتار.. وهتف: الله أكبر

نائب وزير خارجية سابق: الموقف الإثيوبي بشأن سد النهضة محير ومتخبط

الرقابة الإدارية: سقوط مسئولين بالتعليم في القليوبية برشوة ١.٤ مليون جنيه

التعليم: بدء العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر.. وإجازة نصف العام 6 فبراير

الخارجية الأمريكية: تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد لهجوم على سرت

أمينة خليل وياسمين صبري الأبرز.. الفستان الأبيض اختيار النجمات لحفلات الزفاف المنزلية

على طريقة ياسمين صبرى.. أمينة خليل عن خطيبها: بيضحكني

حتيتة: المركزي الليبي حوّل ودائع ضخمة إلى بنوك التنمية في إثيوبيا

التعليم تكلف مصححي كيمياء الثانوية العامة بالتدقيق فى المعادلات لحصول الطالب على درجته كاملة

السيسي للقبائل الليبية: سندخل بلادكم بناء على طلب منكم وسنخرج بأمر منكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التين البرشومى.. فوائد لا تعلمها عنه

خصلة شعر كادت أن تبتر أصابع رضيعها.. سيدة توجه تحذيرا مهما للآباء والأمهات

بفستان أبيض.. زوجة كريم فهمى تبهر الجمهور بأنوثتها