الصيادلة تعلن الأدوية الناقصة بالسوق بسبب كورونا

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن معظم الأدوية متوفرة بالسوق المصري، مضيفا أن الأسماء التجارية لها مثائل بنفس المادة الفعالة.





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وأكد الشيخ في تصريحات لـ"صدي البلد" أن الأدوية متوفرة باستثناء البلاكونيل وبعض أدوية المناعة والحقن التي تستخدم في حالات الرعاية المركزة لمرضي كورونا.





وأكد نواب البرلمان أن أزمة نقص الأدوية تراجعت بنسبة كبيرة، ولم تعد موجودة في الأساس، وذلك بفضل وجود هيئة الدواء، الصادرة بقانون رقم 151 لسنة 2019.

وقالوا إن هناك بعض الممارسات الاحتكارية، الناتجة عن تخزين الدواء، بحجة البروتوكولات، لكن هذه المشكلة أيضا يتم القضاء عليها تدريجيا.