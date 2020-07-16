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أخبار العالم

المسماري: كلمات الرئيس السيسي تحولت إلى أفعال على الأرض

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:31 م
احمد المسماري
احمد المسماري
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قسم الخارجي
قال الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، اليوم الخميٍس، إن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحولت إلى أفعال على الأرض.

وأضاف المسماري، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن مصر بثت برسائل مهمة وقوية فيما يخص الشأن الليبي.

وشدد المسماري على أن القوات المسلحة الليبية لم تنسحب من أي موقع لها، لافتا إلى أن تركيا لا تزال تدفع بالمرتزقة والمعدات إلى الميليشيات الإرهابية على الأراضي الليبية.


ووصل وفد من قبائل وشيوخ وأعيان ليبيا إلى القاهرة للاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعرابا منهم عن تفويضهم لمصر بالتدخل لحماية الأمن القومي المصري والليبي.


ومن جهته قال الرئيس السيسي إن الجيش المصري لن يدخل الأراضي الليبية إلا بموافقة الليبيين ومن أجلهم، ولن يخرج منها إلا بأمر الليبيين، مؤكدا أن الهدف الأول لمصر الحفاظ على وحدة وسلامة التراب الليبي.
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