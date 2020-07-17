منى عبد الوهاب تهنئ أحمد السعدني بعيد ميلاده: أعز أصدقائي

نشرت الإعلامية منى عبد الوهاب، صور جديدة لها مع الفنان احمد السعدني وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت منى عبد الوهاب على الصور قائلة: "عيد ميلاد سعيد 🎊🎂🎉 🎈 لأعز أصدقائي".





يُذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني، مسلسل "شبر مية" على إحدى القنوات الفضائية وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، تأليف شريف بدر ‏الدين، ‏إخراج طارق رفعت، ‏وإنتاج ‏شركة ‏سينرجي.‏





وشارك في بطولته نجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد ‏مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء ‏الجداوى، ‏ونهى ‏عابدين، ‏وندا موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف.



