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منوعات

منى عبد الوهاب تهنئ أحمد السعدني بعيد ميلاده: أعز أصدقائي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:03 ص
منى والسعدنى
منى والسعدنى
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محمد بدران
نشرت الإعلامية منى عبد الوهاب، صور جديدة لها مع الفنان احمد السعدني وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وعلقت منى عبد الوهاب على الصور قائلة: "عيد ميلاد سعيد 🎊🎂🎉 🎈 لأعز أصدقائي".

يُذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني، مسلسل "شبر مية" على إحدى القنوات الفضائية وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، تأليف شريف بدر ‏الدين، ‏إخراج طارق رفعت، ‏وإنتاج ‏شركة ‏سينرجي.‏

وشارك في بطولته نجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد ‏مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء ‏الجداوى، ‏ونهى ‏عابدين، ‏وندا موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف.

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Happy birthday 🎊🎂🎉 🎈 to my dearest @ahmedlsaadany

A post shared by مُنْىَ (@monaabdelwahabofficial) on

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