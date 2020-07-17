منى عبد الوهاب تهنئ أحمد السعدني بعيد ميلاده: أعز أصدقائي

نشرت الإعلامية منى عبد الوهاب، صور جديدة لها مع الفنان احمد السعدني وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت منى عبد الوهاب على الصور قائلة: "عيد ميلاد سعيد 🎊🎂🎉 🎈 لأعز أصدقائي".
يُذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني، مسلسل "شبر مية" على إحدى القنوات الفضائية وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، تأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجي.
وشارك في بطولته نجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء الجداوى، ونهى عابدين، وندا موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف.