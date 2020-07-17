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رئيس ديوان مشايخ وأعيان ليبيا: ماضون في تحرير ليبيا من الاستعمار التركي..فيديو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:02 ص
محمد المصباحي، رئيس
محمد المصباحي، رئيس ديوان مشايخ وأعيان ليبيا
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اسراء صبري
قال محمد المصباحي، رئيس ديوان مشايخ وأعيان ليبيا، إن بالأمس كان هناك لقاء أخوي مابين أهل ليبيا ومصر، مشيرا إلى أن ما حدث يؤكد أن الشعب المصري والليبي مصير واحد وشعب واحد.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن بالأمس أكد كل الحاضرين من المشايخ والقبائل على أننا ماضون في تحرير بلادنا من الاستعمار التركي، معقبا: ماضيين في طرد المرتزقة التي جاء بها أردوغان.

وتابع: سترجع القبائل إلى دورها الحقيقي وهو الدور الاجتماعى وتبعد عن الدور السياسي الخاص بالدولة الرسمية.

وأوضح أن الإستعمار التركي جاء إلى ليبيا من أجل حل مشكله الاقتصادية، معقبا: الاستعمار يتجه إلى الجنوب حيث توجد منابع وحقول النفط، وذلك من أجل تحقيق مراده والقضاء على الكعكة الليبية.

وشدد على أن التدخل التركي جاء كمستعمر وغازي ولم يأتي لإنقاذ ومساعدة الليبيين، وفيما يخص خطاب الرئيس أمس قال أن ما تقدم به الرئيس في خطابه يعبر عن كل الليبيين الحاضرين والغائبين.
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