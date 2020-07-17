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فن

طيب الذكر.. عمر طلعت زكريا يتذكر والده بكلمات مؤثرة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:29 ص
طلعت زكريا ونجله
طلعت زكريا ونجله
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محمد بدران
نشر عمر طلعت زكريا، صورة لوالده الفنان الراحل، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق عمر طلعت زكريا على الصورة قائلا: "سلام لروحك الطاهرة يا #طيب_الذكر ❤️🙏الله يرحمك يا أبويا 🤲".

وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا فى  العام الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وتدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقي، ليتوفى هناك.

يذكر أن طلعت زكريا انتهى قبل وفاته من تصوير فيلم بعنوان "بعد الخميس"، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من ‏إخراج ‏المخرج ‏السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد‎.

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