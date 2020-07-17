AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعدادا للدورى.. اتحاد الكرة يفرض إجراء صارما على حكام الـ var

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:08 ص
تقنية الـ var بالدوري
تقنية الـ var بالدوري المصري
Advertisements
يسري غازي
فرضت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة إجراء صارما خاص بحكام تقنية الفيديو المعروفة ب var استعداد لعودة الدورى الممتاز.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قامت بإسناد مهام القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام إلى الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج عقب استقالة جمال الغندور من منصبه.

وقررت اللجنة الرئيسية للحكام فرض حواجز  بلاستيكية فى السيارة الخاصة بتقنية الفيديو للفصل بين حكام ال var والمساعدين فى إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل الملاعب.

ومن المنتظر قيام اللجنة الطبية للجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان باخطار لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة بموعد عمل مسحات للحكام المقرر مشاركتهم فى إدارة مباريات الدورى الممتاز ومن بينهم حكام تقنية الفيديو.

وسبق للجنة الرئيسية للحكام أن أرسلت فاكسات الى اللجان الفرعية للحكام فى كافة المناطق فى ربوع الجمهورية بالاستعداد لاجراء اختبارات الوزن قبل الدخول فى معسكر تدريبي استعدادا لاستكمال بطولة الدورى الممتاز يوم ٦ اغسطس القادم.

يذكر أن الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج القائمين بأعمال لجنة الحكام فى انتظار عقد جلسة مع اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني من أجل حسم تشكيل بقية الأعضاء المعاونين إضافة إلى اللجنة الفنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يصرف مستحقات حكام الوادى الجديد المتأخرة.. غدا

حكمان فى المباراة.. اتحاد الكرة يجهز ٥٤ حكما ومساعدا بـ var استعدادا للدوري

مكافأة 9 موظفين واستبعاد الغندور.. الـ var يثير أزمة داخل اتحاد الكرة

استقدام القدامى مرفوض.. اتحاد الكرة يتمسك بلجنة الحكام حتى نهاية الموسم

بمشاركة 30 عنصرا.. معسكر حكام الـ VAR تحت إشراف الفيفا خلال أيام

لحسم اختيار أعضاء لجنة الحكام.. الجبلاية تجتمع بوجيه أحمد وعزب حجاج خلال أيام

ترشيحاتنا

هذه الصلاة تطهر النفس وتشفي القلب.. داوم عليها

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 17 -7-2020.. فيديو

أرخص سيارة في مصر بسعر 18 ألف جنيه .. تعرف على الحقيقة

أم تعيش مأساة صعبة بعد تمزيق كلاب شرسة وجه ابنها وتشويهه إلى الأبد .. تفاصيل

طالبان يستدرجان طفلا ويعتديان عليه جسديا بأرض زراعية في الدقهلية

محمد عبد الحكيم: مصر لن تسمح بأن تكون ليبيا بؤرة للجماعات الإرهابية

AdvertisementS

تم إجراء تعديلات واستشارة خبراء.. الغندور يعلن تطورات ملف لقب نادي الزمالك

أخبار الرياضة.. كهربا يخرج من حسابات فايلر.. تصريح غاضب من ميسي عقب تتويج ريال مدريد بالدوري ..باهر المحمدي في الأهلي

الأهلي ليس طرفا.. الحضري يكشف عن رأيه في مطالبة الزمالك بحقه في لقب نادي القرن

وادي دجلة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة أحمد رمضان بيكهام

إنبي يحسم الجدل حول عروض الأهلي والزمالك لضم أسامة جلال

بقيادة صلاح ومتعب...الحضري يختار التشكيل الأفضل للمنتخب الأول

مرزوق: الأندية في عهدي كانت بتتحكم في الجبلاية واللجنة الخماسية لا تسير على الطريق الصحيح

مستحيل تطبيقه.. فهيم عمر عن مقترح جوزيه مورينيو: يلائم حكام أوروبا ويثير أزمة فى مصر

رئيس لجنة المسابقات السابق: الأندية الفاشلة هي التي تطالب بإلغاء الدوري

وادي دجلة يكشف عن العقبة الوحيدة أمام الزمالك لضم محمد عبدالعاطي

تدربت مع بادجي ... الحضري يكشف عن موقفه من قيادة حراس مرمى المنتخب

رئيس لجنة المسابقات يكشف حقيقة انتمائه لـ الوايت نايتس ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ترابي .. رنا سماحة تتألق في أحدث ظهور لها

بعد حديث الرئيس عنها.. ماذا ستفعل الدولة بمنطقة سور مجرى العيون.. لن تصدق عينيك.. شاهد

ميجان فوكس مع حبيبها في مطار لوس أنجلوس وسط لحظات رومانسية ..صور