استعدادا للدورى.. اتحاد الكرة يفرض إجراء صارما على حكام الـ var

فرضت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة إجراء صارما خاص بحكام تقنية الفيديو المعروفة ب var استعداد لعودة الدورى الممتاز.





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قامت بإسناد مهام القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام إلى الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج عقب استقالة جمال الغندور من منصبه.





وقررت اللجنة الرئيسية للحكام فرض حواجز بلاستيكية فى السيارة الخاصة بتقنية الفيديو للفصل بين حكام ال var والمساعدين فى إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل الملاعب.





ومن المنتظر قيام اللجنة الطبية للجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان باخطار لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة بموعد عمل مسحات للحكام المقرر مشاركتهم فى إدارة مباريات الدورى الممتاز ومن بينهم حكام تقنية الفيديو.





وسبق للجنة الرئيسية للحكام أن أرسلت فاكسات الى اللجان الفرعية للحكام فى كافة المناطق فى ربوع الجمهورية بالاستعداد لاجراء اختبارات الوزن قبل الدخول فى معسكر تدريبي استعدادا لاستكمال بطولة الدورى الممتاز يوم ٦ اغسطس القادم.



