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تعليم

عميد الخدمة الاجتماعية ببنها: لا حالات غش أو شغب أو كورونا بامتحانات السنة النهائية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:10 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
قالت الدكتورة نورهان منير فهمي عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها بمحافظة القليوبية إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للسنة النهائية ( الفرقة الرابعة) بالمعهد لم تشهد أى حالات غش أو شغب أو حالات إشتباه كورونا خلال فترة الإمتحانات التى تمت تحت إجراءات وقائية وإحترازية مشددة .

وأشارت عميد المعهد إلى أنه قد تم الانتهاء من الامتحانات التى أجريت وفقا للمعايير التي حددتها وزارة التعليم العالي وعلي اكمل وجه ولم يتعرض الطلاب لأي إصابات خلال فترة الامتحان .

وأضافت الدكتورة نورهان منير أن إدارة المعهد اتبعت عددا من الإجراءات للطلاب قبل بداية الامتحان وأثناء مدة الإمتحان من تعقيم عند دخول الطلاب من بوابات التعقيم ومرورا بتوزيع الطلاب علي اللجان بعد تعقيمها وتعقيم أيادي الطلاب بالمطهرات وإستخدام الكواشف الحرارية لقياس درجات الحرارة قبل بداية الامتحان واثناء فترة الامتحان بشكل مستمر مع متابعة الملاحظين ورؤساء اللجان بشكل مستمر اثناء مدة الامتحانات لكل مادة.

واضافت انه تم اتخاذ اجراءات التباعد طبقا للعلامات الموضوعة وإرتداء الكمامات داخل اللجان .

وتابعت أن إدارة المعهد وفرت الكمامات للطلاب وتم توزيع مياه الشرب المعدنية على جميع طلاب المعهد خلال تأديتهم للإمتحانات وتوفير الجو الملائم للطلاب وتوفير بعض الأدوات من اقلام للطلاب .

وأشارت عميد المعهد الى ان اعمال التصحيح الإلكترونى مستمرة وسيتم اعلان النتيجة فور الإنتهاء من أعمال التصحيح والرصد.
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