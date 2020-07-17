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رياضة

5 لاعبين.. اتحاد الكرة يرفض تقليص أعداد الأجانب في الدوري الجديد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:07 ص
اللجنة الخماسية لإدارة
اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة
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يسري غازي
قررت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عدم تقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم القادم بالدورى الممتاز.

واستجابت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لمطالب كبار الأندية وفى مقدمتها الأهلي والزمالك بالإبقاء على ٥ لاعبين اجانب محترفين فى صفوف الأندية فى الدورى المحلي.

واستندت الأندية إلى مرورها بظروف استثنائية فى الموسم الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا الى جانب عدم القدرة على توفيق أوضاع اللاعبين الأجانب فى ظل الظروف الراهنة بالدورى المحلي.

كان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة اكد فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن  الجبلاية قيد انتظار موافقة الأمن على جدول الدورى تمهيدا للاعلان عنه فى كؤتمر صحفي.

ولفت إلى أنه فور وصول موافقة الجهات الأمنية على مواعيد جدول الدورى المحلي سوف يتم إرساله إلى الأندية المشاركة بنفس الشروط التى تم إقرارها منذ بداية الموسم إضافة إلى التأكيد على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل الملاعب.

وأضاف:" نحن جاهزون بجدول الدورى الممتاز وانطلاقة المسابقة المحلية فور وصول موافقة الجهات الأمنية على المواعيد والملاعب".

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تبذل جهودا مضنية من اجل حل أزمة الملاعب المقرر أن تستضيف مباريات المصري البورسعيدي وأسوان وطنطا.
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