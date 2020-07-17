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رياضة

عمرو الجنايني لـ صدى البلد: جاهزون لاستكمال الدورى ومؤتمر صحفى للإعلان عن الجدول بعد موافقة الأمن

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:55 ص
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
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يسري غازي
كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة عن آخر المستجدات بشأن الإعلان عن مواعيد جدول الدورى الممتاز.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قد أعلنت عن تقديم مواعيد استكمال منافسات بطولة الدورى الممتاز ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ بدلا من ٧ أغسطس القادم.

قال عمرو الجنايني فى تصريحات خاصة لصدى البلد:" الجبلاية قيد انتظار موافقة الأمن على جدول الدورى تمهيدا للاعلان عنه فى مؤتمر صحفي".

ولفت إلى أنه فور وصول موافقة الجهات الأمنية على مواعيد جدول الدورى المحلي سوف يتم ارساله الى الأندية المشاركة بنفس الشروط التى تم إقرارها منذ بداية الموسم إضافة إلى التأكيد على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل الملاعب.

أضاف:" نحن جاهزون بجدول الدورى الممتاز وانطلاقة المسابقة المحلية فور وصول موافقة الجهات الأمنية على المواعيد والملاعب".

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تبذل جهودا مضنية من أجل حل أزمة الملاعب المقرر أن تستضيف مباريات المصري البورسعيدي وأسوان وطنطا.
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