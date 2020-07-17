جامعة القاهرة تستحدث برامج بكلية الآداب وتدعم طلابها من ذوي الهمم بجهاز تابلت

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن البرامج الدراسية الجديدة في مختلف كليات الجامعة تراعي قواعد الجودة والاعتماد الأكاديمي، وتلتزم بالإطار المرجعي للمجلس الأعلى للجامعات، وتستهدف إحداث تطوير شامل للعملية التعليمية من أجل إعداد طلاب بمواصفات تواكب سوق العمل العالمية.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن الجامعة استحدثت وطورت307 لائحة وبرنامج دراسي بمرحلتي البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا والتعليم المدمج توافق المعايير الدولية في التعليم، حيث تم تطوير عدد من اللوائح الدراسية، وطرح 26 برنامجًا بنظام الساعات المعتمدة في مرحلة البكالوريوس والليسانس بالكليات، و25 برنامجًا بنظام التعليم الإلكتروني المدمج الذي تقدمه الكليات من خلال مركز الجامعة للتعليم المدمج، واستحداث وتطوير 119 برنامجًا دراسيًا بالدراسات العليا، واستحداث 17 دبلومة مهنية بالتعليم الإلكتروني المدمج، إلى جانب تطبيق مقرر التفكير النقدي على جميع طلاب الجامعة.





كما أعلن رئيس جامعة القاهرة عن موافقة مجلس الجامعة،على دعم الطلاب من ذوي الهمم، ممن تعوق أحوالهم الاقتصادية من مسايرة المنظومة الإلكترونية للتعليم بكليات الجامعة، بجهاز حاسوب لوحي Tablet.



