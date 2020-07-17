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توك شو

ما زال بصحة جيدة.. المسحة الثانية للرئيس البرازيلي إيجابية.. شاهد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:07 م
فبروس كورونا
فبروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم تفاصيل الاختبارات الجديدة لفيروس كورونا التي أجراها الرئيس جايير بولسونارو، وأثبتت إيجابيتها مرة أخرى.

ووفقا للتقرير فإن الرئيس البرازيلى، لم يتعاف بعد من التشخيص الأولي الذي أعلن عنه قبل أسبوع، ومنذ أن أصيب بالفيروس، صرح بولسونارو بأنه لا يزال في صحة جيدة.

وقال في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه سيستأنف جدول عمله الطبيعي إذا أظهرت الاختبارات سلبيتها.

وفي وقت سابق، قد أعلن الرئيس البرازيلي أنه شعر بتوعك وبدأ بتناول حبة من عقار هيدروكسي كلوروكين يوميا، وهو العقار المثير للجدل في علاج كورونا. وقال: "أشعر انني في وضع جيدا جدا، الحمد لله".

وعمد بولسونارو (65 عاما) منذ بدء انتشار الوباء إلى التقليل من شأن خطورته، وعبر عن معارضته لإجراءات العزل التي اتخذها حكام ولايات برازيلية، مشددا على ضرورة عدم عرقلة نشاط الاقتصاد الوطني.

والبرازيل هي ثاني دولة أكثر تضررا بالوباء في العالم، بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات والوفيات.
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