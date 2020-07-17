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تعليم

بنظام المشاريع البحثية.. تمريض حلوان: رسوب 6 طلاب فى فرق النقل

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:47 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر


بدأت كليات جامعة حلوان إعلان نتائج المشاريع البحثية لطلاب فرق النقل بكافة الكليات ، و التى تعد بديلا عن الامتحان التقليدى للفصل الدراسى الثانى للعام 2019-2020 بكافة الجامعات و المعاهد المصرية طبقا لتعليمات وزارة التعليم العالى . 

كما أعلنت بكافة اقسامهما  بأعلان النتائج و التنبيه على الطلاب بانه على الغير مرسلين لابحاثهم بالفرصة الاولى سرعة ارسال ابحاثهم قبل يوم 21 يوليو والا سيتم احتسابهم راسبين هذا العام . 

واوضحت الكلية انه لا يوجد اى اعداد للراسبين بالفرقتين الاولى والثانية  نهائيا و بالنسبة للفرقة الثالثة فأن اعداد الراسبين 6 طلاب فقط 


ووجهت الطلاب الغير مرسلين للابحاث بالفرصة الاولى  و الراسبين بالفرقة الثالثة بسرعة ارسال ابحاثهم مرة اخرى قبل يوم 21 يوليو 2020 . 

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