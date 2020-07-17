بنظام المشاريع البحثية.. تمريض حلوان: رسوب 6 طلاب فى فرق النقل

كما أعلنت بكافة اقسامهما بأعلان النتائج و التنبيه على الطلاب بانه على الغير مرسلين لابحاثهم بالفرصة الاولى سرعة ارسال ابحاثهم قبل يوم 21 يوليو والا سيتم احتسابهم راسبين هذا العام .





واوضحت الكلية انه لا يوجد اى اعداد للراسبين بالفرقتين الاولى والثانية نهائيا و بالنسبة للفرقة الثالثة فأن اعداد الراسبين 6 طلاب فقط









ووجهت الطلاب الغير مرسلين للابحاث بالفرصة الاولى و الراسبين بالفرقة الثالثة بسرعة ارسال ابحاثهم مرة اخرى قبل يوم 21 يوليو 2020 .



