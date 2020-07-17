جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية في تصميم المناهج وتوصيف البرامج والمقررات

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس فى جامعة حلوان دورة تدريبية عن برنامج تصميم المناهج وتوصيف وتقرير البرامج والمقررات حاضر فيها أ.م.د ايمان ابو طالب مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الفنون التطبيقية .









وهدفت الدورة إلى التدريب على تصميم المناهج في ضوء تفعيل آليات الجودة والتطوير المستمر من خلال التدريب على الإعداد السليم لتوصيف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية مما يؤدي لتصميم المناهج بصورة علمية صحيحة وتقييم المناهج من خلال تقرير المقررات وتقرير البرامج الدراسية ومن ثم إجراء التطوير المستمر للمناهج الدراسية.





وتضمنت المحاور الآتية، توصيف البرامج والمقررات، وتصميم المناهج واعداد خرائط المناهج، وتقرير البرامج والمقررات.