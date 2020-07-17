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تعليم

جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية في تصميم المناهج وتوصيف البرامج والمقررات

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:34 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

 نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس فى جامعة حلوان دورة تدريبية عن برنامج تصميم المناهج وتوصيف وتقرير البرامج والمقررات حاضر فيها أ.م.د  ايمان ابو طالب مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الفنون التطبيقية . 


وهدفت الدورة إلى التدريب على تصميم المناهج في ضوء تفعيل آليات الجودة والتطوير المستمر من خلال التدريب على الإعداد السليم لتوصيف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية مما يؤدي لتصميم المناهج بصورة علمية صحيحة وتقييم المناهج من خلال تقرير المقررات وتقرير البرامج الدراسية ومن ثم إجراء التطوير المستمر للمناهج الدراسية.

وتضمنت المحاور الآتية، توصيف البرامج والمقررات، وتصميم المناهج واعداد خرائط المناهج، وتقرير البرامج والمقررات.

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وتأتي الدورة في إطار اهتمام جامعة حلوان بتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.
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