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ديني

خطيب السيدة نفيسة: نفحة موسم الطاعات تمنع من الشقاء إلى الأبد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:44 م
خطيب السيدة نفيسة
خطيب السيدة نفيسة
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محمد شحتة
قال الدكتور أسامة فخري الجندي، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن العاقل هو الذي يغتنم مواسم الخيرات والطاعات، ويقبل على ربه يستكثر من فعل الخيرات ويتعرض للرحمات والنفحات.

وأضاف الجندي، في خطبة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة، بعنوان "موضوع: "مواسم الطاعات وأعمال وفضائل العشر الأول من ذي الحجة"، ان التعرض للنفحات في مواسم الطاعات، قد يصيب المسلم منها نفحة فلا يشقى بعدها أبدا، فيقول النبي "إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة فلا يشقى بعدها أبدا".

وأشار إلى أننا مقبلون على موسم من مواسم الطاعات والنفحات وهو العشر الأول من شهر ذي الحجة، أعلى الله من قدرها ونبه سيدنا رسول الله على فضلها ومنزلتها.

وتابع: الله أقسم بالعشر الأول من ذي الحجة في كتابه العزيز، في قوله تعالى "والفجر وليال عشر" وذكر جمهور المفسرين أن المقصود بهذه الأيام هو العشر الأوائل من ذي الحجة، ومعلوم أن الله لا يقسم إلا بعظيم.

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