بيطري المنوفية: الانتهاء من تحصين 291 ألفا و 106 رؤوس ماشية ضد الحمى القلاعية

أعلن الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية عن تحصين ألفان و320 رأس ماشية خلال يوم واحد بإجمالى 291 ألف و 106 من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع منذ إنطلاق الحملة بنسبة تنفيذ 77,7 % من الأعداد المستهدفة بالحملة ، وذلك ضمن أعمال الحملة القومية الأولي للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع علي مستوى مراكز ومدن وقري المحافظة والتى انطلقت يوم السبت الموافق 18 إبريل الماضي





وشدد على ضرورة إتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا .





من جانبه،نوه عوض إلى أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقري بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية ضد مرض الحمي القلاعية ،وتعريف المربين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية للحد من الإصابة بالمرض وتقليل الخسائر





وأشار إلى أنه يتم الفحص الظاهري للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين وتشديد الإجراءات الرقابية علي الأسواق .



