الاختبار قبل التقديم.. دبي تسمح بعودة الشيشة ولكن بشروط





تبدأ إمارة دبي بداية من صباح الغد تنفيذ قرار البلدية بإعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وأماكن تقديم الشيشة في وذلك وفق إجراءات وتدابير احترازية ملزمة للجميع..





جدير بالذكر ان بلدية دبي كانت أصدرت تعميمًا وجهته إلى جميع مشغلي الأماكن المخصصة للتدخين، وأماكن تقديم الشيشة في الإمارة بالسماح بتقديم الشيشة بدء من الغد السبت، وفق ضوابط تشمل ضرورة اتباع جميع الإرشادات والمعايير الخاصة بالصحة والسلامة في أماكن إقامة الموظفين والعاملين.





وشددت بلدية دبي علي ضرورة تنظيف وتطهير أجزاء الشيشة بما في ذلك الملاقط قبل وبعد كل مستخدم، مع استخدام خراطيم الشيشة ذات الاستخدام الواحد، فقط.





كما أكدت البلدية في تعميمها علي ضرورة غسل وتطهير الشيشة بعمق وتغيير الماء المستخدم فيها بعد كل مستخدم، كما لا يسمح باختبار الشيشة من قبل الموظفين قبل التقديم للعميل.