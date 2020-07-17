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أخبار العالم

46546 إصابة و381 وفاة.. موجة كورونا الثانية تفتك بـ إسرائيل

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:56 م
موجة كورونا ثانية
موجة كورونا ثانية تفتك بـ إسرائيل
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سمر صالح

ارتفعت إصابات فيروس كورونا في إسرائيل، اليوم الجمعة، بواقع 1814 إصابة جديدة، وهو أعلى رقم مسجل حتى الآن فى موجة كورونا الثانية .

فيما وصل العدد التراكمي للإصابات النشطة إلى 26410، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية.

وذكرت الصحة الإسرائيلية، في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى381 حالة، فيما وصل عدد المصابين التراكمي منذ انتشار الفيروس إلى أكثر من 46546 ألف إصابة.

بينما وصفت إصابة 196 بالخطيرة، منهم حوالي 58 يخضعون للتنفس الصناعي.

ويأتي ذلك في ظل الاعلان، عن قيود جديدة على الحركة والتجمعات في "إسرائيل"، ومن بينها إغلاق المجمعات التجارية والمحال نهاية الأسبوع، بالإضافة لإغلاق المطاعم أمام مرتاديها وغيرها من القيود الرامية لوقف انتشار الفيروس.
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