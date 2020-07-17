بدء العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر| الوزارة تصدر تعليمات استلام الكتب .. تطبيق نظام 2.0 على تلاميذ 3 ابتدائي لأول مرة .. وتدريب المعلمين إلكترونيا الفترة المقبلة

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، استعدادات بدء العام الدراسي الجديد 2020/2021 ، رغم حالة الارتباك التي شهدتها مواعيد امتحانات الثانوية العامة و الدبلومات الفنية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.

















وترأس الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2020-2021، والذي سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).









حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لشئون التطوير التكنولوجي، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني، وممثلو الوزارات المعنية.









* موعد بدء العام الدراسي الجديد وتفاصيل الخريطة الزمنية





ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).





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ووفقًا للقرارات، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).





كما وافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.





*شكل العام الدراسي الجديد





وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021، جاء نتيجة لظروف انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن شكل ونظام الدراسة في العام الجديد قيد الدراسة حاليًا وسيتم إعلانه فور الانتهاء منه.









وأضاف شوقي، أننا لدينا العديد من المقترحات بشأن شكل الدراسة في العام المقبل ونعكف حاليًا للوصول إلى القرار الصحيح الذي يضمن استمرار العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب بالشكل الذي نحافظ به على سلامتهم وصحتهم، خاصة وأن منظومة التعليم قبل الجامعي بها ما يقرب من 22 مليون طالب بالسنوات التعليمية المختلفة.













وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن جميع الاحتمالات واردة في شكل الدراسة بالنسبة للعام الدراسي الجديد، وسيتم الاعتماد خلاله على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التعلم، والاستفادة من المنصات التعليمية التي أطلقتها الوزارة لأبنائنا الطلاب منذ انتشار جائحة كورونا.









*نظام جديد لـ امتحانات الثانوية العامة العام القادم





وأوضح أن المرحلة الثانوية في العام المقبل سوف تستفيد من وجود التابلت (بداية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي)، وسيكون نظام التقييم بالنظام المعدل بحيث يكون الامتحان على نفس مستوى الصعوبة وليس موحد في شكل الأسئلة، وذلك اتساقًا مع رؤية الوزارة لقياس مستويات الفهم والتحصيل وكذلك التعامل مع ظاهرة الغش.









وكشف وزير التربية والتعليم بعض ملامح امتحان الثانوية العامة للعام المقبل 2020-2021، حيث يتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكتروني لكل مجموعة على حدة وفي أوقات مختلفة، وبنظام "الكتاب المفتوح" الـ "open book" ومتساوي في درجة الصعوبة بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص.









*تطبيق نظام التعليم الجديد على تلاميذ 3 ابتدائي لأول مرة





ولفت الدكتور طارق شوقي، إلى أن نظام التعليم الجديد 2.0 (والذي يطبق على صفوف رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي)، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المرحلتين الإعدادية والثانوية وكذلك التعليم المدمج، هي أنظمة مستقبلية وليست مرتبطة بانتشار فيروس كورونا فقط وسيتم تعميم ذلك خلال السنوات المقبلة للتغلب على المشاكل التي تواجه عملية التعليم والتي منها (الكثافة العددية، وعجز المعلمين).









وتطرق الاجتماع إلى الحديث حول تدريب المعلمين، حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لا تدخر جهدََا في تقديم البرامج التعليمية للسادة المعلمين سواء معلمي النظام الجديد 2.0 أو معلمي المراحل الإعدادية والثانوية، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير برامج تدريب إلكترونية للمعلمين خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار خطة تطوير المنظومة بأكملها.









* كل ما يخص الكتب المدرسية العام القادم





وقد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كتابا دوريا بشأن تعليمات استلام المدارس الخاصة والتجريبية والقومية واليابانية والدولية الكتب المطورة لمرحلة رياض الاطفال والصفوف الثلاثة الاولى بالمرحلة الابتدائية بدءا من العام الدراسي القادم 2020/2021.



أوضح وزير التربية والتعليم أن وزارة التربية والتعليم قد تعاقدت بشأن طبع و توريد وتغليف وتوزيع الكتب المدرسية لصفوف التعليم المطورة. بالنسبة للمدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية والدولية :



ترسل كل مدرسة بيانا بإحتياجاتها للشركة التي تم التعاقد معها ، ويتم ارسال بيان بما تم مع الشركة إلى الادارة التعليمية التابعة لها ، ويتم استلام وفحص الكتب الموردة لمخازن المدرسة مع سداد قسمة الكتب الموردة للشركة فور استلام الكتب وفقا لجدول الاسعار المعتمد من الوزارة .



وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بسعر البيع الخاص للطلبة طبقا لجدول الاسعار المعتمد من الوزارة مع الحافظ على تسليم الكتب في صورة "باكيدج" الذي تم الاستلام عليه ، وتكون المدرسة هي المسئول الاول عن أي خطأ يحدث في البيان المرسل وتتحمل المدرسة تكلفة استلام أي كميات اضافية من الكتب مع الشرطة مع إلتزامها بسداد الغرامات المقررة.



كما تم التأكيد على أن أدلة المعلم تصرف مرة واحدة في حال تطبيق منهج علمي جديد وتتسلمه المدرسة من المدريرية التابع لها بعد سداد قيمة الدليل ، وكذلك كتب اللغة الفرنسية لغة أولى وثانية وكتب اللغة الانجليزية لغة ثانية تتسليمها المدرسة من مخازن المديرية بعد سداد قيمة الكتاب للادارة التعليمية التابعة لها.



وبالنسبة للادارات التعليمية ، فيتم استلام البيان الصادر من المدرسة ومراحعته واعتماده وإرساله إلى المديرية التعليمية خلال 10 أيام من تاريخ الاستلام من المدرسة.



ثم تقوم المديرية التعليمية بإستلام البيان الصادر من الادارة التعليمية ومراجعته واعتماده و إرساله إلى إدارة الاحصاء بديوان عام وزارة التربية والتعليم خلال 10 أيام من تاريخ الاستلام ، ليتولى ديوان عام الوزارة تجميع البيانات المقدمة من المديريات التعليمية ومقارنتها بالأعداد الموجودة طرفها وتقديم بيان نهائي في نهاية كل فصل دراسي بما وصل من أعداد طلبة وما هو موجود طرفها والفارق بينهما، على أن يتم تقديم هذا البيان لقطاع مكتب الوزير في نهاية كل فصل.





*3 دور نشر لطباعة كتب العام الجديد





وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاقد مع كل من دار "نهضة مصر"، وشركة "لونجمان"، وشركة "أبو الهول" للنشر، وذلك لطباعة وتغلفة وتوزيع كتب التعليم المطورة، والخاصة بسنوات التعليم المطورة ( KG1، KG2، الأول، والثاني والثالث الإبتدائي)، وذلك في إطار نفس المبلغ السابق الموافقة عليه.









*ميكنة الامتحانات و وقف طباعة كتب المرحلة الثانوية



