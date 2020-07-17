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رياضة

في ظهور نادر.. أسرة محمد بركات تخطف الأضواء | شاهد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:27 م
محمد بركات واسرته
محمد بركات واسرته
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محمد بدران

شارك محمد بركات، مدير المنتخب المصري ولاعب الأهلى السابق، صورة جديدة له، على حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر محمد بركات في الصورة برفقة زوجته وأولاده والتي نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.


ودائما يقضى محمد بركات أوقات إجازته مع عائلته الذي يحرص على نشر صور تجمعه معهم بصمة دائما، مع غلق خاصية التعليقات على الصور.


ويعد محمد بركات واحدًا من أبرز نجوم القلعة الحمراء منذ انضمامه للنادي الأهلي في موسم 2004/ 2005، حيث التحق بالجيل الذهبي تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه.


وسطر ملك الحركات، كما تلقبه الجماهير المصرية، التاريخ داخل جدران النادي الأهلي، وتوج بالدوري مع الفريق الأحمر 7 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري 6 مرات، ودوري أبطال أفريقيا 5 مرات.


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