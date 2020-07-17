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محافظات

المانجروف.. شاهد القطفة الأولى لعسل نحل المشروعات الزراعية بسفاجا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:53 م
عسل المانجروف بسفاجا
عسل المانجروف بسفاجا
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إبراهيم جادالله

شاركت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، المهندس أحمد كمال بالإدارة الزراعية وممثلى جامعة جنوب الوادي بقنا جمع القطفة الأولى من إنتاج عسل النحل من نباتات المانجروف بسفاجا.


وكلفت "رئيس المدينة" إدارة البيئة والزراعة بالتنسيق مع مدير مشروع استزراع غابات المانجروف ومركز بحوث الصحراء  لاستغلال المحمية في إنتاج أندر وأجود أنواع العسل، وأوضحت أنه تم قطف أول محصول لعسل النحل الأبيض من منحل محمية المانجروف جنوب مدينة سفاجا بواقع 90 كيلو جراما، حيث تم إنشاء عدد 20 خلية.


ومن جانبه أكد المهندس أحمد كمال، بالإدارة الزراعية بسفاجا أنه تم تطبيق أول نموذج للمشروعات الصغيرة داخل المحميات، توفر فرص عمل مستدامة تراعي البعد البيئي والاجتماعي من خلال تربية النحل لإنتاج أجود أنواع العسل اعتمادا على تغذية مرعى غابات المانجروف في محافظة البحر الأحمر، موضحا أن المشروع يستهدف تدريب وتأهيل الأهالي حول مناطق المحميات الطبيعية.


وأضاف أن جزر المانجروف على مستوى محافظة البحر الأحمر سوف يسهم المشروع في تحويلها المنطقة إلى أحد المقاصد السياحية بعد التعافي من تداعيات فيروس كورونا يتم تنفيذه بتمويل من أكاديمية البحث العلمي وبالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومحافظة البحر الأحمر وكلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي بقنا، حيث يعد العسل أحد مخرجات مشروع إعادة التأهيل البيئي واستزراع غابات المانجروف.

المانجروف.. شاهد القطفة الأولى لعسل نحل المشروعات الزراعية بسفاجا
المانجروف.. شاهد القطفة الأولى لعسل نحل المشروعات الزراعية بسفاجا
المانجروف.. شاهد القطفة الأولى لعسل نحل المشروعات الزراعية بسفاجا
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