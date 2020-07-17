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منوعات

والده يصارع الموت بالعناية المركزة.. تهور شاب يتسبب في إصابة عائلته بالكامل بـ كورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:01 م
تهور شاب يتسبب في
تهور شاب يتسبب في إصابة عائلته بالكامل بـ كورونا
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هدير علاء
تسبب تهور شاب أمريكي في الحادية والعشرين من عمره في إصابة عائلته بالكامل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويصارع والده الموت في الوقت الحالي بعد أن نقل إليه العدوى إثر تجاهله لنصيحة العائلة بالبقاء في المنزل وإصراره على الخروج برفقة أصدقائه بدون اتباع أبسط إجراءات الوقاية.

ويتلقى الأب "جون بلايس"، وهو من ولاية "فلوريدا" الأمريكية، الرعاية في وحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات المحلية، حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي لمدة أكثر من أسبوعين بعد أن تدهورت حالته الصحية جراء إصابته بالفيروس المميت.


وكانت الفحوصات الطبية قد أكدت إصابة "بلايس"، البالغ من العمر 42 عامًا، وكافة أفراد عائلته بـ"كورونا" الشهر الماضي، بعد أصر نجله على الخروج برفقة أصدقائه وعاد حاملًا الفيروس لمنزل العائلة.

وتطلبت حالة الأب نقله إلى المستشفى عقب معاناته من حمى شديدة وسعال مستمر على مدار أربعة أيام، وهو متواجد بالمستشفى منذ قرابة ثلاثة أسابيع.

وأكدت "ميشيل زيمت"، زوجة والد الشاب، الذي لم تتم الإشارة إلى هويته، أنها حثته مرارًا وتكرارًا على تجنب الخروج مع أصدقائه وارتداء الكمامة دائمًا، كما طلبت منه أن يفكر في والده، الذي يعد ضمن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى بسبب معاناته من مرض السكري ومن السمنة.

وقالت "زيمت" في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الشاب كان يخبرها دائمًا بأنه لا داع للقلق، لكن في شهر يونيو الماضي، وأثناء تواجده مع أصدقائه خلع قناعه الواقي أثناء تناول الطعام؛ وبعد أيام بدأت يعاني من أعراض شبيهة بأعراض البرد، وأبلغته فتاة كانت برفقته آنذاك بأنها تأكدت من إصابتها بالفيروس، لكن أوان تجنب العدوى كان قد فات بالنسبة للعائلة، وانتشرت العدوى بين كافة أفرادها.


وأخبر الشاب، الذي رفض التحدث لوسائل إعلام، عائلته في أعقاب ذلك بأنه اعتقد أنه يعاني من البرد، وتناول علاجًا بدون وصفة طبية، وعندما علم بإصابة صديقته بالفيروس، ظن في البداية أن العدوى لم تنتقل إليه، لكن أعراض المرض بدأت تظهر على أفراد العائلة واحدًا تلو الآخر، بداية من شقيقه المراهق، البالغ عمره 14 عامًا، إلى شقيقته ذات الـ6 أعوام ووالده وزوجته.

وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "زيمت" وطفليها بدأوا يتعافوا من أعراض المرض، لكن الأب مازال في حالة خطيرة.

وأطلق أصدقاء العائلة حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت لدعمهم خلال هذه المحنة.
والده يصارع الموت بالعناية المركزة.. تهور شاب يتسبب في إصابة عائلته بالكامل بـ كورونا
والده يصارع الموت بالعناية المركزة.. تهور شاب يتسبب في إصابة عائلته بالكامل بـ كورونا
والده يصارع الموت بالعناية المركزة.. تهور شاب يتسبب في إصابة عائلته بالكامل بـ كورونا
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