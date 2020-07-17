بعد أزمتها مع محمد وزيري.. هيفاء وهبي تعود إلى مصر

كشفت الفنانة هيفاء وهبي عن وصولها إلى مصر، وذلك من خلال نشرها صورة من مطار القاهرة عبر خاصية ستوري على "إنستجرام"، ويأتي ذلك بعد أزمتها مع مدير أعمالها محمد الوزيري الذي يريد إثبات زواجه منها.





وكانت قد كشف سهاد إمام محامى محمد الوزيرى، مدير أعمال هيفاء وهبى السابق، والذى يدخل معها فى أزمة قضائية، حيث اتهمته بالسرقة والاستيلاء على أموالها وممتلكاتها.





وقال سهاد، فى لقاء ببرنامج "ET بالعربي": إن كافة العقارات التي يمتلكها محمد وزيري ملكه، والعقود المسجلة بالشركة تكشف أنه أول مالك للفيلا، وهو من يقوم بدفع الأقساط، وليس كما تدعي "هيفاء" أنها تملك هذه العقارات.

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وأضاف محامي وزيرى قائلا: إن ما ادعته الفنانة هيفاء وهبى فى حق موكلى وهو اقتحام منزلها بالقوة أمر غير صحيح، وما هو الداعى الذى يدفع موكلى لـ يدخل منزله بالقوة".

وكانت هيفاء وهبى وجهت لمدير أعمالها السابق محمد الوزيرى تهمة سرقة أموالها وممتلكاتها وذلك بموجب توكيل عام رسمى، وهو الأمر الذى نفاه الوزيري في تصريحاته الأخيرة، مؤكدا أنه تزوجها فى عام 2017 وقضيا سويا ثلاث سنوات.

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