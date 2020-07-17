ضبط 12 مخالفة تموينية في الغربية

تواصل محافظة الغربية جهودها المكثفة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية المكبرة لضبط الأسواق والتصدى بكل حسم وحزم للمتلاعبين بالأسعار ومواجهة جشع التجار والخارجين عن القانون .





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وفي هذا السياق ، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة موسعة بمركز طنطا، أسفرت عن ضبط 12 مخالفة تموينية ، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية .





وقال المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخليه ان المخالفات التموينية شملت تصرف حصص تموينيه مدعمه كاملة وبيع سلع تموينية بازيد من السعر الرسمي وعدم التمكين من التفتيش وتصرف في ماكينات صرف السلع وبيع غاز ازيد من السعر الرسمي.



