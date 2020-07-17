أول رد فعل من محمد رمضان بعد الحكم بحبسه في قضية الطيار أبو اليسر

في أول رد فعل على الحكم بحبسه في قضية الطيار أبو اليسر، احتفل الفنان محمد رمضان، بوصول عدد متابعيه على "إنستجرام" إلى 14 مليون شخص، ونشر الأسطورة مقطع فيديو ، وهو على متن قارب "لانش" فى إحدى المدن الساحلية للاستمتاع بإجازة الصيف.





وتوجه الطيار أشرف أبو اليسر - بالشكر إلى من وقف بجواره في أزمته مع الفنان محمد رمضان ، قائلًا في فيديو نشره: «الحمدلله على كل شيء.. وأنا بأشكر القضاء المصري الذي لا يشك أي مخلوق في قيمته أو نزاهته وقاماته الجميلة والحمد لله على الحكم اللي صدر».