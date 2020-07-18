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رياضة

مرتضى منصور للخطيب: بتقدم بلاغات ضدي وسايب اللي فبرك الفيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 12:01 ص
مرتضي منصور و محمود
مرتضي منصور و محمود الخطيب
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محمد سمير

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لا يفهم سبب إصرار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تقديم بلاغات ضده.


وأضاف مرتضى منصور خلال لقائه عبر قناة "الزمالك" الخطيب لم يقدم بلاغا في الشخص الذي أذاع الفيديو وقدم بلاغًا ضدي أنا.


وأشار مرتضي منصور الي ان الخطيب قدم بلاغا للنائب العام واستشهد به في أحد المواقف التي دافعت فيها عنه، فكيف سأقوم بتوجيه السباب له في نفس الوقت .

 

وشدد مرتضى منصور على ان مصر في وقت تحتاج فيه الى التكاتف و الوقوف في ظهرها موجها سؤالا للخطيب : لماذا تفعل ذلك في هذا التوقيت يا خطيب.



وأوضح مرتضي منصور ان الفيديو تم تصويره من ظهره كي لا يظهر فمه وهو يتحدث، لأنه فيديو مفبرك، وأنه نشر الفيديو الصحيح.

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