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محافظات

أنقذوا نور.. 8 أيام من الآلام بحثا عن طالب جامعي غرق في أعماق مصيف بلطيم.. تعرف على القصة الكاملة

السبت 18/يوليه/2020 - 08:32 ص
البحث عن الطالب
البحث عن الطالب
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محمود زيدان
تسود الأحزان قرية الرغامة التابعة لمركز الرياض بـ محافظة كفر الشيخ؛ لعدم العثور على جثة ابن القرية نور كلش، الغارق في مصيف بلطيم منذ 8 أيام، بالرغم من تكثيف جهود الإنقاذ للبحث عنه.

أحزان قرية الرغامة بسبب نور

وتحولت القرية إلى سرادق عزاء كبير، حزنًا على فقيدها الشاب نور كلش، الذي أحزن جميع أهلها؛ لما يتمتع به من أدب جم ودماثة أخلاق، ولم يتم العثور على جثته حتى الآن.

فيما تتواصل جهود الإنقاذ  لليوم الثامن على التوالي بمصيف بلطيم؛ للبحث والعثور على جثة نور كلش، الطالب بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، والذي تعرض للغرق في شاطئ الأمل بـ مصيف بلطيم.

من جانبه، كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وتكثيف جهود البحث عن الطالب الغارق في المصيف.

خبر غير صحيح.. حقيقة العثور على نور
وكان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداولوا أخبارًا غير صحيحة، بالعثور على جثة الشاب الغارق في مصيف بلطيم، وهو ما نفته مصادر أمنية لـ"صدى البلد"، أمس، وتبين عدم صحتها، وأن البحث مازال جاريًا.

ومن جانبه، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، استمرار أعمال مسح شواطئ مدينة مصيف بلطيم اليوم الثامن علي التوالي للبحث عن جثمان الفقيد نور سعد كلش، الطالب الجامعي بكلية الهندسة، الذى غرق فى مياه البحر المتوسط بشاطئ الأمل بمصيف بلطيم.

محافظ كفر الشيخ: استمرار مسح الشواطئ

وقال محافظ كفر الشيخ، خلال بيان إعلامي، إن عمليات البحث فى محيط موقع الغرق، وحول الحواجز مازالت مستمرة، من أجل العثور على الشاب الغارق نور كلش.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع على مدار الساعة الجهود التى تقوم بها كافة الأجهزة المعنية، والمتطوعين ، للبحث عن جثمان الشهيد نور كلش.

وأضاف، أنه يتواصل مع أسرته، لطمأنتهم بأن الدولة والمحافظة فى خدمتهم، داعيًا الله عز وجل أن يكلل هذا المجهود بظهور جثمان الفقيد رحمه الله في أسرع وقت.

وتداول عدد كبير من أبناء محافظة كفر الشيخ، هاشتاج #انقذوا_نور_كلش_غريق_مصيف_بلطيم؛ للمطالبة بتكثيف الجهود للبحث عن الشاب الغارق منذ 8 أيام.

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أنقذوا نور.. 8 أيام من الآلام بحثا عن طالب جامعي غرق في أعماق مصيف بلطيم.. تعرف على القصة الكاملة
أنقذوا نور.. 8 أيام من الآلام بحثا عن طالب جامعي غرق في أعماق مصيف بلطيم.. تعرف على القصة الكاملة
أنقذوا نور.. 8 أيام من الآلام بحثا عن طالب جامعي غرق في أعماق مصيف بلطيم.. تعرف على القصة الكاملة
أنقذوا نور.. 8 أيام من الآلام بحثا عن طالب جامعي غرق في أعماق مصيف بلطيم.. تعرف على القصة الكاملة
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