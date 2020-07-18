السيارات السوداء الأكثر مبيعا في بريطانيا

كما أكدت موقع كاردل مجازين الذي نشر البينا أنه قد تم بيع 4502 سيارة باللون الأسود وهو ما يمثل أكثر من ربع العدد الإجمالي للسيارات المباعة في سوق المستعمل خلال سنة.







أما السيارة البيضاء جاءت في المركز الثاني بعد أن بيع منها 4117 سيارة بينما جاءت الرمادي في المركز الثالث رصيد 3459 سيارة وبالنسبة للألوان الاقل المفضلة لدى مشتري إمبيريال هي اللون الوردي، والفيروزي، والأرجواني.





قالت دراسة بريطانية أن السيارة ذات اللون الأسود هي الأكثر مبيعا في المملكة بعد إجراء تحليل بيانات المبيعات في سوق المستعمل في العام المالي السابق.وأكدت شركة إمبريال كارز البريطانية في بيان لها أنها أجرت دراسة كبيرة لسوق المستعمل في البلاد من أجل تحديد نوع السيارات واللون الذي يفضله المشتري خلال العام المالي حيث تم إجراء الدراسة ين يونيو 2019 والشهر نفسه من هذا العام.وجاء اللون الرمادي هو اللون الأكثر شيوعا للسيارات الجديدة في عام 2019 وسجل 521.273 سيارة، وفقًا لبيانات SMMT، وتبعه الأسود ما يرب من 500 ألف سيارة والأبيض ما يزيد عن 414 ألف سيارة.