100 ألف متدرب في 2020.. الاتصالات: نسعى لتوفير فرص عمل للشباب مع الشركات العالمية

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن زيادة حجم المتدربين في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 4 الألف إلى 13 ألف في عام 2019، متابعا أنها وصلت إلى 100 ألف متدرب في العام الحالي.
وأضاف وزير الاتصالات، في حواره لبرنامج "المواجهة"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أنه يتم التدريب عبر برامج عالمية كما تم التعاقد مع 10 و12 شرك ة عالمية متخصصة في مسارات مختلفة لتدريب الشباب.
وتابع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه نسعى لتوفير فرض عمل للشباب معه الشركات العالمية من خلال العمل الحر عبر منازلهم التجريب.