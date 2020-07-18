100 ألف متدرب في 2020.. الاتصالات: نسعى لتوفير فرص عمل للشباب مع الشركات العالمية

مصر على طريق التحول الرقمي.. مدينة للمعرفة في العاصمة الإدارية بملياري جنيه و6 مجمعات للإبداع التكنولوجي.. تدريب 73 ألف فرد على مهارات التكنولوجيا و2000 من ذوي القدرات الخاصة بـ 12 دولة إفريقية