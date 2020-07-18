بتهمة الخيانة العظمى.. برلماني يطالب بمحاكمة العاملين في قنوات الإخوان

وصف جون طلعت، عضو مجلس النواب، الحملة التى شنتها قنوات الإخوان ضد مؤسسات الدولة خلال الأيام الأخيرة، بالقذرة والمدبرة، مشيرا إلي أن المشاركين فيها يستحقون المحاكمة بتهمة العمالة والخيانة العظمى.





وقال "جون" فى بيان صحفى صادر عنه اليوم، السبت، "هناك فرق بين المعارضة والعمالة، فقد تختلف على طريقة إدارة الدولة لكن لا يمكن أن تختلف على الدولة نفسها، وعندما تقف فى صفوف الأعداء ضد وطنك بدعوى المعارضة؛ فأنت لست معارضا بل عميل وخائن".

وأكد النائب، أن المواد الإعلامية التى تم بثها على الشاشات الإخوانية تمثل جريمة مكتملة الأركان ضد فكرة الوطنية المصرية.





وأضاف "كيف يقبل مصرى أن يستضيف مسؤول تركى او قيادة عسكرية فى حكومة الوفاق الليبية ويطلب منها الإساءة للجيش المصرى"، مشيرا إلى أن هذه الوقائع التى حدثت على شاشات الإخوان لابد من توثيقها ومحاكمة أصحابها قضائيا.





وأشار إلى أنه يتحتم على الجميع الآن الاصطفاف وراء الدولة، ودعم خياراتها فى مواجهة التحديات التى تهددها، قائلًا "احفظوا وجوه الخونة جيدا لأننا سنحاكمهم قريبا".



