فولكس تتبنى تنفيذ فيسكر أوشن 2021 SUV الكهربائية.. صور

أعلن مصمم السيارات الدنمركي العالمي هنريك فيسكر، مصمم سيارات BMW Z8 واستون مارتن DB9، عن نموذج لسيارة E-SUV بمعرض CES 2020 في لاس فيجاس للإلكترونيات، تحمل اسم "Fisker Ocean"، ستبنى على أساس فولكس واجن MEB.





وقال المصمم هنريك فيسكر إن سيارته ذات الدفع الرباعي SUV Ocean التي تعمل بالكهرباء يجب أن تستند إلى طقم محرك كهربائي معياري من فولكس فاجن (MEB).





وأوضحت شركة فولكس فاجن أنها مستعدة بشكل أساسي للعمل مع Fisker: "من خلال مجموعة متنوعة من المفاهيم التي يمكن تصورها بناءً على منصة MEB " وبناء على ذلك، سيتم استخدام منصة MEB كأساس لتطوير المحيط ocean".





وتأتى ocean بطول 4.64 متر وعرض 1.93 متر وارتفاع 1.62 متر وسيتم دعم فيسكر أوشن ببطارية ليثيوم أيون بسعة 80 كيلو واط ساعة في الأسواق، ويصل مداها إلى 300 ميل، أي ما يعادل حوالي 480 كيلومترا.





ويمكن للسيارة ocean شحن الكهرباء لنحو 300 كيلومتر (من 15 إلى 80 بالمائة من السعة) في غضون 30 دقيقة، بالإضافة إلى كونها جزءًا من شبكة الشحن "Electrify America" ​، حيث يمكن لمحطات الشحن 150 كيلووات شحن المركبات لمدة 30 كيلومترًا خلال دقيقة واحدة.







وتستمد ocean من محركان كهربائية بقوة 225 كيلووات (306 أحصنة) معًا المحورين الأمامي والخلفي لسيارات الدفع الرباعي، وبالتالي يشكلان الدفع الرباعي، ويقال إن السقف المجهز بوحدات شمسية يوفر طاقة إضافية، يمكنها وحدها أن تمكّن المحيط من تغطية 1600 كيلومتر في السنة.





أما المقصورة الداخلية للسيارة، فتحتوى على شاشة عرض رأسية للسائق، وقمرة قيادة رقمية مقاس 9.8 بوصة وشاشة تعمل باللمس مقاس 16 بوصة مع واجهة مستخدم بديهية للتحكم في أنظمة المعلومات والترفيه والراحة، وتقوم الشركة أيضًا بتطوير نظام خدمة الكونسيرج للخدمة الشخصية وصيانة المركبات.





أما التصميم الخارجي للسيارة Fisker Ocean، فيأتى بواجهة صلبة بما في ذلك شبكة كبيرة ووحدات أمامية ضيقة، بالإضافة إلى غطاء محرك محدد، ويوجد في الأمام نظام رادار صغير مرتفع للغاية خلف الزجاج، وتمنح أقواس العجلات القوية سيارة الدفع الرباعي الكهربائية مظهرًا عضليًا.

ويبدأ سعر السيارة ocean، والتي ستباع فقط في الولايات المتحدة مباشرة في وقت لاحق، من 37.499 دولار، بالإضافة إلى الضرائب.