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محافظات

نقابة أطباء الدقهلية تنعى مدير مستشفى بـ طرة بعد وفاته متأثرا بكورونا

السبت 18/يوليه/2020 - 12:30 م
مدير مستشفى بطره
مدير مستشفى بطره
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همت الحسينى
نعت نقابة الأطباء في محافظة الدقهلية فى بيان أصدرته اليوم، السبت، الدكتور رزق أحمد عبدالله، أخصائي النساء والولادة، مدير مستشفى بطرة، والذي تُوفي أمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، أن الدكتور رزق أحمد عبد الله يعد شهيدا جديدا من شهداء الجيش الأبيض والذى وافته المنية أمس بمستشفى العزل بجامعة المنصورة؛ متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، داعيا لأسرته بالصبر والسلوان مناشدا المواطنين الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن الدكتور رزق أحمد يعد الشهيد الثالث عشر من شهداء الجيش الأبيض على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم، والشهيد الثالث خلال أسبوع. 

وكانت الدقهلية ودعت الأسبوع الماضي ٢ من الأطباء متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا، وهما الدكتور أيمن الدسوقي، الأستاذ بطب المنصورة، والدكتورة سلوى فرحات، رئيس قسم العزل بمستشفى المطرية.
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