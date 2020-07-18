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رياضة

زين الدين زيدان: لست مغرورا وسنقاتل أمام السيتي.. وأتمنى فوز بنزيما بلقب هداف الدوري

السبت 18/يوليه/2020 - 03:20 م
زيدان مدرب ريال مدريد
زيدان مدرب ريال مدريد
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محمد السعيد
أعرب زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن أمنيته في تتويج كريم بنزيما نجم الفريق، بلقب هداف الدوري الإسباني هذا الموسم.

وكان ريال مدريد توج بلقب الدوري الإسباني الجولة الماضية بعد الفوز على فياريال بنتيجة 2 - 1، بينما واصل كريم بنزيما مطاردته لـ ميسي لاعب فريق برشلونة على جائزة هداف الليجا بوصوله إلى الهداف رقم 21 هذا الموسم متأخرا بهدفين عن ميسي متصدر الترتيب.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ليجانيس المقرر لها، غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني:" بالطبع أتمنى تتويج كريم بنزيما بلقب هداف الدوري الإسباني، كريم لاعب رائع ويستحق الفوز بالجائزة".

وبسؤاله عن تواضعه الدائم،قال زيدان:" هذا هو أنا، الغرور ليس من طبعي، استمتع بهذه الطريقة كلاعب ومدرب".

وحول مستقبله مع ريال مدريد، قال:" لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لدي عقد سارٍ مع ريال مدريد ولكن لا أعلم كم سأستمر هنا.

وبشأن مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا قال زيزو:" مباراة السيتي ستكون معقدة، لكننا سنتقاتل حتى آخر نفس، لست قلقا".

يذكر أن مانشستر سيتي تغلب على ريال مدريد بنتيجة 2 - 1، في مباراة الذهاب بدور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.
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