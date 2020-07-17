بشهادة ميسي وسيتين ينصفان زين الدين زيدان: إنهم استحقوا الفوز باللقب





جاء زيدان إلى ريال مدريد في 2016 كحل طارئ، لتصحيح أوضاع الفريق التي تدهورت مع رفائيل بينتيز ليجعل المدرب الفرنسي، قارة أوروبا في حالة طوارئ، حيث قاد زيدان الميرنجي لتحقيق 11 بطولة خلال 2019 مباراة فقط.





حقق زيدان مع ريال مدريد ثلاث بطولات دورى أوروبا خلال الفترة بين 2016 و 2018 ، كأس السوبر الاوروبي " مرتين " ، وكأس العالم للأندية "مرتين" ، الدوري الإسباني " مرتين" والسوبر الإسباني " مرتين" .





لكن الغريب في هذا الأمر أن زيدان يتعرض لانتقادات دائمة على الرغم من نجاحاته العظيمة كمدرب، حيث يحاول البعض التقليل من نجاحاته بزعم أنه يفوز البطولات عن طريق الحظ، فيما يرى البعض أن معظم بطولات ريال مدريد بسبب الأخطاء التحكيمية.





لكن ميسي نجم برشلونة وكيكي سيتين المدير الفتي للبلوجرانا أنصفوا زيدان، أمس ، الخميس، عقب تتويج ريال مدريد بـ الدوري الإسباني.





قال ميسي:" ريال مدريد فعل ما عليه ولم يخسر أي مباراة بعد التوقف. إنهم استحقوا الفوز باللقب".





فيما قال كيكي سيتين:" ريال ريال مدريد نجح في أن يقدم مستويات عالية لمدة طويلة عقب استئناف الليجا، جعلته يفوز باللقب".

في غضون سنوات قليلة له كمدرب لـ ريال مدريد استطاع زين الدين زيدان أن يصنع لنفسه تاريخا من ذهب، وأن يتواجد ضمن قائمة أفضل مدربي العالم في الوقت الحالي.