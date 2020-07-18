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أخبار العالم

إيران تسلم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية لفرنسا

السبت 18/يوليه/2020 - 04:33 م
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية المنكوبة
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أ ش أ
أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن طهران سلمت أمس الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي تحطمت قرب طهران مطلع العام الجاري، إلى المختصين في فرنسا للبدء في عمليات استخراج معلوماته.

وقال مساعد وزير ‏الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية محسن بهاروند، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء،" إنه تم تسليم الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الأوكرانية المنكوبة أمس الجمعة من قبل وفد إيراني إلى المختصين في العاصمة الفرنسية ‎باريس، وستبدأ عمليات استخراج معلوماته الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية تعاونت بشكل جيد للغاية مع الوفد الإيراني الذي نقل الصندوق الأسود".

وكانت الطائرة الأوكرانية قد تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران متجهة إلى كييف في 8 يناير بعد إصابتها بصاروخين؛ ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وأفراد طاقمها البالغ عددهم 176 شخصا، واعترفت إيران بأن وحدة تابعة للدفاع الجوي الإيراني أسقطت الطائرة عن طريق الخطأ.

وقالت طهران إن مشغل نظام الدفاع الجوي استهدف الطائرة اعتقادا منه بأنها كانت صاروخ كروز، وإن الحادث جاء في الوقت الذي كانت فيه الدفاعات الجوية الإيرانية في أعلى درجات التأهب بعد الهجمات الصاروخية التي شنها الحرس الثوري الإيراني على القواعد الأمريكية في العراق والتي جاءت ردا على اغتيال واشنطن للقائد في الحرس الثوري قاسم سليماني.
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