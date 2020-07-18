حملة النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر شوارع ومساجد فى الجيزة|شاهد





وتستمر الحملة في دورها الخدمي وحملاتها المكثفة لخدمة مواطنى الجيزة وحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا .









وقام أعضاء حملة النائب ابو العينين بتطهير وتعقيم : شارع علي فتحي من شارع السوق القصبجي - شارع احمد محمد يوسف من شارع السوق - شارع الحاج ماهر عنتر من شارع السوق - شارع ابو ياسر من شارع السوق - حارة عشماوي من شارع السوق - حارة ري من شارع السوق - شارع بلال من شارع والي - مسجد ابو العينين - مسجد ابو بكر الصديق.









وشاركت حملة أبو العينين على مدى ثلاثة أشهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية .