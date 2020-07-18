تموين المنوفية: تحرير 269 محضرا خلال يومين من الحملات

صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية عن قيام عدة حملات تموينية خلال يومين ، أسفرت عن تحرير 269 محضر تموين بمختلف مراكز ومدن المحافظة منها 86 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و183 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى .





وأضاف "الجمال" بأنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير2 محضر جنح ضد أصاحب مخابز بلدى بمركز الشهداء لتجميعهم دقيق بلدى مدعم لإعادة بيعه بالسوق السوداء وضبط 20شيكارة دقيق.





كما تم تحرير 8 محاضر جنح ضد أصاحب معامل ومصانع لتعبئة وإنتاج المخلل بمراكز قويسنا والباجور وشبين الكوم والسادات وذلك لإدارتهم بدون ترخيص ، وعدم الإحتفاظ بالفواتير ، وحيازة مواد مجهولة المصدر ، وضبط مايزيد عن 20 طن ملح طعام و300 برميل مخلل ،و500 كرتونة زيتون تحت التجهيز.



