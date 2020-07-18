محمد رمضان يحصد 3.7 مليون مشاهدة بـ تيك توك

يوتيوب، في 16 يوليو.

عايزة حب أنا مش فاضي .. زعلانة منى وده العادى .. فبخدها عالهادى .. يا بت انتى مراتى ..اتقابلنا، وافترقنا، اشتغلنا، وانشغلنا .. عاملة دوشة، عاملة أزمة .. انتى طالق لو اتكرر الكلام ده".





أنا مشغول .. جدولى مقفول .. عايزة تشوفينى، تقابلينى، تسمعينى .. تعاليلى حفلتى على طول! .. Tik Tok, Tik Tok".