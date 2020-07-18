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الكشكي: مصر لن تسمح لتركيا باستفزاز المنطقة العربية ..فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 08:03 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال جمال الكشكى، رئيس تحرير الأهرام العربى، إن أعداد المرتزقة الذين نقلهم اردوغان إلى ليبيا، يفوق الأعداد المعلن عنها من قبل وزارة الدفاع الأمريكية، لافتا إلى أن المرصد السورى لحقوق الإنسان كشف أنه تم نقل ما يزيد على 18 ألفا.

وتابع الكشكى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر قناة "أكسترا نيوز" تقديم رانيا هاشم، أن دول العالم أصبحت منزعجة فعليا من ممارسات أردوغان فى ليبيا، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على تركيا من خلال عدة أساليب.

وأشار الكشكي أن ممارسات أردوغان فى ليبيا تمثل تعدى على الأمن القومي العربي وخطرا فى أوروبا بسبب فتح أفاق للهجرة غير الشرعية لتصدير الإرهاب.

وأوضح الكشكى، أن أردوغان يصر على استفزاز المنطقة بالكامل، مؤكدا أن مصر لن تسمح إطلاقا لتركيا بذلك.

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