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أخبار العالم

الأمم المتحدة: فيروس كورونا كشف هشاشة عالمنا

السبت 18/يوليه/2020 - 09:22 م
أنطونيو جوتيريش الأمين
أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
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قسم الخارجي
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن جائحة كورونا "كوفيد-19" كشفت مدى هشاشة البنية الحقيقية للمجتمعات، موضحا أن الأزمة قد تدفع بنحو 100 مليون شخص إلى الفقر المدقع.

وأضاف جوتيريش، في كلمة بمناسبة ذكرى ميلاد نيلسون مانديلا، أول رئيس أسود في جنوب إفريقيا، أن أزمة فيروس كورونا تسلط الضوء على الظلم وعدم المساواة في العالم.

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وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن فيروس كورونا كشف مدى هشاشة عالمنا، مشيرا إلى أن العديد من المناطق التي أحرزت تقدما على الفقر، وتضييق الفجوات، قد عادت سنوات إلى الوراء في غضون أشهر.


وقال جوتيريش، إن التداعيات الاقتصادية للوباء الذي أصاب أكثر من 14 مليون شخص، وقتل ما يقرب من 600.000 شخص في جميع أنحاء العالم؛ يشعر به، بشكل متفاوت، العمال غير الرسميين والشركات الصغيرة والنساء.

وتابع "بينما نطفو جميعا على مياه نفس البحر، من الواضح أن البعض ينزل في يخوت فاخرة بينما يتشبث البعض الآخر بالركام العائم".

واشار جوتيريش إلى أن وباء كورونا كشف مثل الأشعة السينية، كسورا في الهيكل العظمي الهش للمجتمعات التي بنيناها.

وأكد خلال حديثه أن أغنى 26 شخصا في العالم يمتلكون ثروة بقدر نصف سكان هذا العالم.
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