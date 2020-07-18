وضع الحرب.. الصين تستعد لموجة كورونا ثانية في شينجيانج

أعلنت السلطات في الصين تفعيل وضع "الحرب" في أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانج غرب البلاد، بعد ارتفاع حاد في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال مسؤولون يوم السبت انه تم تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما فرضت اجراءات صارمة على الحركة.





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ويبلغ عدد سكان عاصمة منطقة شينجيانج نحو 3.5 مليون نسمة، فيما ظلت المنطقة لأشهر بدون إصابات جديدة لفيروس كورونا قبل الإعلان يوم الأربعاء عم أحدث الإصابات، ما أدى إلى إلغاء جميع الرحلات تقريبا داخل المدينة وخارجها، وتعليق وسائل النقل العام مثل مترو الأنفاق.





وذكر أحد المسؤولين في مؤتمر صحفي "لقد دخلت المدينة بأكملها في حالة الحرب"، وسوف تعلق جميع أنواع الأنشطة الجماعية.





وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قررت السلطات إجراء الفحصل الشامل في معظم مباني المدينة بأكملها، كما تم منع الزيارات الأسرية والتجمعات الكبيرة.





كما حث المسؤولون المحليون السكان على عدم مغادرة المدينة، إلا للضروة، مشيرين إلى ضرورة إجراء فحص كورونا حال القيام بذلك.





من جانبها قالت روي باولينج ، مديرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ، إن المجموعة الرئيسية للإصابات تم اكتشافها في أورومتشي، موضحة أنه على الرغم من تطور الوباء بسرعة لكن الوضع يمكن السيطرة عليه بشكل عام.



