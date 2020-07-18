AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وضع الحرب.. الصين تستعد لموجة كورونا ثانية في شينجيانج

السبت 18/يوليه/2020 - 06:26 م
الصين تفعل وضع الحرب
الصين تفعل وضع الحرب في منطقة شينجيانج بعد تفشي كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت السلطات في الصين تفعيل وضع "الحرب" في أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانج غرب البلاد، بعد ارتفاع حاد في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال مسؤولون يوم السبت انه تم تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما فرضت اجراءات صارمة على الحركة.

اقرأ أيضا:

ويبلغ عدد سكان عاصمة منطقة شينجيانج نحو 3.5 مليون نسمة، فيما ظلت المنطقة لأشهر بدون إصابات جديدة لفيروس كورونا قبل الإعلان يوم الأربعاء عم أحدث الإصابات، ما أدى إلى إلغاء جميع الرحلات تقريبا داخل المدينة وخارجها، وتعليق وسائل النقل العام مثل مترو الأنفاق.

وذكر أحد المسؤولين في مؤتمر صحفي "لقد دخلت المدينة بأكملها في حالة الحرب"، وسوف تعلق جميع أنواع الأنشطة الجماعية.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قررت السلطات إجراء الفحصل الشامل في معظم مباني المدينة بأكملها، كما تم منع الزيارات الأسرية والتجمعات الكبيرة.

كما حث المسؤولون المحليون السكان على عدم مغادرة المدينة، إلا للضروة، مشيرين إلى ضرورة إجراء فحص كورونا حال القيام بذلك.

من جانبها قالت روي باولينج ، مديرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ، إن المجموعة الرئيسية للإصابات تم اكتشافها في أورومتشي، موضحة أنه على الرغم من تطور الوباء بسرعة لكن الوضع يمكن السيطرة عليه بشكل عام.

وأبلغت مقاطعة شينجيانج هذا الأسبوع عن 23 حالة إصابة جديدة، مدرجة على أنها "بدون أعراض" فضلا عن 269 آخرين يخضعون للمراقبة الطبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تزايد المخاوف من ظهور موجة ثانية لـ فيروس كورونا في ووهان

الصين معرضة لموجة ثانية من فيروس كورونا

ولا وفيات جديدة.. الصين تعلن تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا

الصين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل إصابة واحدة بفيروس كورونا

لظهور كورونا من جديد.. سلطات الصين تعلن الأحكام العرفية بمنطقة في بكين

ترشيحاتنا

عاد من الموت بعد دفنه بشهور.. تفاصيل العثور على مدرس حي بمقابر كفر الحصر في الزقازيق ..شاهد

شاهد.. 10 صور جمعت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

التصالح في مخالفات المباني.. طريقة حساب غرامة المخالفة قبل الدفع

نائب رئيس الأهلي ينفي التواصل مع مرتضى منصور

حركة تنقلات الداخلية 2020.. 9 مدراء أمن أبرزهم الدقهلية والفيوم وجنوب سيناء

الحب آخر كلماتها.. انتحار بطلة العالم في التزحلق على الجليد

AdvertisementS

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الداخلية لعام 2020

عاد من الموت بعد دفنه بشهور.. تفاصيل العثور على مدرس حي بمقابر كفر الحصر في الزقازيق ..شاهد

الأنبا أغابيوس لـ صدى البلد: السيدة العذراء ظهرت فوق كنيسة دير مواس فجر الجمعة ..صور

الخلل المناعي يتزايد في الشتاء.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد الموجة الثانية لـ الفيروس .. فيديو

يمارس عمله الرعوي .. البابا تواضروس لـ صدى البلد: إصابتى بـ كورونا شائعات كاذبة

موسكو: حكومة الوفاق تعهدت بالإفراج عن المحتجزين الروس في ليبيا

فى ذكرى ميلاد أبو الفتوح عمارة.. شقيقته فنانة شهيرة وقدم ما يقرب من 200 عمل

إحالة رامز جلال ومالك قناة إم بي سي للمحكمة الاقتصادية بتهمة سرقة فكرة البرنامج الرمضاني

احذر.. اليوم آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو.. جميع الطرق متاحة الآن

هل اقتربت موجة ثانية من كورونا ؟ لجنة مكافحة الفيروس تكشف التفاصيل

هل ستقام صلاة عيد الأضحى أم لا؟.. اقتراحان لا ثالث لهما تعرف عليهما

التصالح في مخالفات المباني.. طريقة حساب غرامة المخالفة قبل الدفع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلى جديد لـ شيفروليه بليزر.. صور

بمكياج بسيط.. زوجة مصطفى فهمي بملابس صيفية تبرز ملامحها

مهددة بالانقراض.. قصة الصيد الجائر للفيلة فى أفريقيا