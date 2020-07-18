محدش هيعطلنا.. أحمد موسى: كراسي عربات الـ VIP في القطارات الجديدة تماثل نظيرتها في الطائرات

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كراسي العربات الـ VIP في القطارات الجديدة مماثلة لـ كراسي الطائرات.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشهد حالة تطوير ضخمة في السكك الحديد في مصر ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" تم تدريب سائقي الجرارات الحديثة في امريكا ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" مليون مبروك للشعب المصري الذي تحمل الكثير ويستحق تطوير منظومة السكك الحديد وما نشهده إنجاز كبير جدا ".



