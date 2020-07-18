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محدش هيعطلنا.. أحمد موسى: كراسي عربات الـ VIP في القطارات الجديدة تماثل نظيرتها في الطائرات

السبت 18/يوليه/2020 - 10:27 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى،  إن  كراسي العربات الـ  VIP في القطارات الجديدة  مماثلة لـ  كراسي الطائرات.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشهد حالة تطوير ضخمة في السكك الحديد في مصر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"   تم تدريب سائقي الجرارات الحديثة في امريكا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  مليون مبروك للشعب المصري الذي تحمل الكثير ويستحق تطوير منظومة السكك الحديد وما نشهده إنجاز كبير جدا ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"   على الرغم من التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة الجهات الاستراتيجية مستمرة الدولة في تطوير السكك الحديدية "، مضيفا:"  محدش هيعطلنا ".
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