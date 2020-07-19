أسقف دير مواس: العذراء مريم تجلت على كنيستها .. فيديو

قال الأنبا أغابيوس أسقف ايبارشية ديرمواس بالمنيا، إن ما حدث في كنيسة السيدة العذراء مريم بدير مواس بالمنيا هو أننا تفاجأنا بنور علي صليب المنارة ويتزايد بشكل غير طبيعي.









وأضاف الأنبا أغابيوس خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار، أن الصليب ظهر عليه الشكل الذى نعتاد عليه للسيدة العذراء مريم، مؤكدا أ ن الأطراف ظهرت بأكملها وهي عبارة عن رأس وذراعين .









، أن الأشخاص المجاورين للدير رأوا ذلك النور و قاموا بالاتصال بالجميع حتى يروا هذا الشكل، لافتا إلى أن الشكل الذي ظهر هو الشكل المعروف لظهور السيدة العذراء. وأوضح الأنبا أغابيوس الأشخاصذلكقاموابالجميعحتىإلىالذيالمعروف









وتابع أن الجميع تأكد ان الذي ظهر هو السيدة العذراء مريم والجميع تشوقوا لرؤيتها وأخبروا بعضهم لرؤية النور وظل النور لوقت طويل، لافتا إلى ان رؤية السيدة العذراء بركة كبيرة .







