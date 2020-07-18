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أخبار العالم

حزب أردوغان يؤجل العطلة البرلمانية لطرح تشريع يشدد الرقابة على الإنترنت

السبت 18/يوليه/2020 - 11:05 م
البرلمان التركي
البرلمان التركي
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أحمد محرم
يتجه حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تأجيل العطلة البرلمانية بهدف تمرير تشريعٍ جديد قبل بدء موعد العطلة السنوية التي يُغلق فيها البرلمان التركي أبوابه.

ونقلت قناة "العربية عن حسين كاتشماز، النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض لأردوغان: "إنه لم يتم بعد تحديد موعد العطلة رسميًا، وهناك تضارب في الآراء حولها داخل البرلمان".


وأضاف أن "العطلة كانت ستبدأ الأسبوع المقبل كالمعتاد، لكن حزب أردوغان أراد تأجيلها لبداية الشهر القادم".

وبداية الأسبوع المقبل، سيطرح حزب أردوغان رسميًا مع حزب حليفه دولت بهجتلي "الحركة القومية" اليميني المتطرّف، تشريعًا جديدًا داخل البرلمان لمناقشته مع نواب كل الأحزاب، ومن شأنه أن يفرض قيودًا كبيرة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت النائبة ديلان طاش دمير إن "الهدف من إبقاء أبواب البرلمان مفتوحة الأسبوع المقبل هو لتمرير التشريع الجديد والمتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي في البلاد".

وأضافت لـ "العربية.نت" أن "الهدف الرئيسي من هذا التشريع هو السيطرة على منصّات التواصل ومراقبتها عن قرب، خاصة أن المعارضة تنشط على هذه المواقع بعد سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام، ولاسيما قنوات التلفزيون التي لم تعد تُظهر وجوه المعارضة على شاشاتها".

وتابعت أن "منصّات التواصل مهمة بالنسبة لنا في المعارضة، ولهذا السبب يسعى أردوغان للسيطرة عليها أيضًا".

ويتمتع حزبا أردوغان وبهجتلي بأغلبية مطلقة في البرلمان التركي تخولهما تمرير كل التشريعات المقترحة من قبلهما دون أي اعتبارٍ لأحزاب المعارضة خلال أسبوع واحد.

وبحسب البرلمانيين الاثنين، فإن الحكومة تسعى لإرغام شركات مواقع التواصل على افتتاح مكاتب رسمية لها في تركيا، لتبادل معلومات حول بيانات المستخدمين معها وكذلك لإجبارها على الالتزام بالقانون التركي وحذف أي محتوى تطالب بإزالته.
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