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أخبار العالم

العربية: الوفاق تحشد قواتها للتقدم نحو سرت.. صور

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:37 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت قناة "العربية" أن حكومة الوفاق الليبية منتهية الصلاحية حركت مقاتلين يوم السبت باتجاه مدينة سرت التي تعد البوابة إلى مرافئ النفط الرئيسية بالبلاد التي تقول الحكومة إنها تخطط لانتزاعها من قوات الجيش الوطني الليبي.

ونقلت القناة عن شهود وقادة عسكريين بقوات حكومة الوفاق قولهم إن  رتلا من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.

وأشارت إلى أن ذلك جاء في الوقت الذي أجرى فيه العميد خالد المحجوب مدير ادارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي جولة على الموانئ النفطية بعد تصريحات مؤسسة النفط التابعة للسراج حول تواجد عناصر من شركة "فاجنر" الروسية في الموانئ النفطية أو وجود اشتباكات كما تروج.

وأضافت أن المحجوب قام  بجولة وزيارة لرئيس جهاز حرس المنشأت النفطية اللواء ناجي المغربي وذلك في إطار جولاته التفقديه للمعسكرات والوحدات العسكرية للقوات المسلحة تنفيذًا لتعليمات القائد العام شرق وجنوب وغرب ليبيا.

كانت "العربية" ذكرت يوم الجمعة أن وتيرة الاستعدادات العسكرية غرب مدينة سرت الليبية ترتفع يوميًا، حيث تشهد مناطق وسط البلاد حركة نشطة للطائرات التركية المسيرة، فيما أفادت الأنباء بهبوط طائرة شحن تركية في قاعدة الوطية الجوية جنوب طرابلس.

وتابعت أنه لا تزال التعزيزات تصل لتشكيلات حكومة الوفاق بقيادة تركيا إلى مناطق القداحية وبوقرين، تمهيدًا للهجوم على سرت والجفرة، فيما أفادت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" عن استهداف مدفعية الجيش لتحركات عسكرية جنوب شرقي مدينة مصراتة.

من جانبه، أكد الجيش الليبي جاهزيته للتصدي لأي محاولة من تشكيلات الوفاق، المدعومة من تركيا للهجوم على سرت.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي في ليبيا، السبت، انتشار دوريات استطلاع مكثفة للقوات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي في سواحل مدن سرت رأس لانوف والبريقة.

جاء ذلك بعد أيام من تأكيد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن ركيا لا زالت تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا، وحولت مدينة مصراتة إلى قاعدة لإدارة عملياتها للانطلاق نحو الهلال النفطي.

العربية: الوفاق تحشد قواتها للتقدم نحو سرت.. صور
العربية: الوفاق تحشد قواتها للتقدم نحو سرت.. صور
العربية: الوفاق تحشد قواتها للتقدم نحو سرت.. صور
العربية: الوفاق تحشد قواتها للتقدم نحو سرت.. صور
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