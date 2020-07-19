النقل تحتفل بتشغيل قطارات السكة الحديد الجديدة .. الوزير: نطور خدمات الهيئة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.. وانطلاق عربات VIP وTOP VIP بأيادٍ مصرية

وزير النقل

جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات

وصل مصر حتى الآن 70 جرارا جديدا و33 عربة روسية

إنطلاق عربات VIP وعربات TOP VIP تم تجميعها بأيادٍ مصرية في مصنع سيماف





شهد المهندس كامل الوزير وزير النقل أمس، السبت، خلال جولته التفقدية بمحطة مصر بالقاهرة، والتي رافقه خلالها رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، الانطلاقة الجديدة لقطارات السكك الحديدية عالية المستوى، والتي ترتكز على تقديم أعلى مستوى من الخدمات لجمهور الركاب.









وحضر الوزير اصطفاف لأربعة قطارات بمختلف الدرجات عالية المستوى تجسد مستوى الخدمة المتميزة التي ستكون عليها القطارات خلال الفترة المقبلة، الأول قطار جديد بالكامل يتكون من جرار جنرال إليكتريك الأمريكي الجديد، حيث وصل حتى الآن 70 جرارا جديدا من إجمالي 260 جرارا جديدا مخطط توريدها للسكة الحديد والعربات الروسية الجديدة، والتي وصل منها حتى الآن 33 عربة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة روسية جديدة مختلفة الدرجات، والثاني قطار يتكون من جرار جديد وعربات VIP وعربات TOP VIP تم تجميعها بأيادٍ مصرية في مصنع سيماف، والثالث يتكون من جرار جديد وعربات إسباني تم تطويرها وإعادة تأهيلها بورش كوم أبوراضي التابعة لهيئة السكة الحديد من إجمالي 90 عربة إسباني تم تطويرها، والرابع يتكون من جرار جديد وعربات درجة ثالثة عادية تم تطويرها بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع من إجمالي تطوير 200 عربة.









وتجول الوزير داخل القطارات والتي زينتها الورود وأعلام مصر والتقى بعدد من الجماهير المتواجدة بمحطة مصر، والتي حرصت على مشاهدة القطارات والعربات الجديدة والتقاط الصور معها، حيث أشاد الركاب بهذا المستوى الرائع التي أصبحت عليه القطارات.









وأكد وزير النقل أن اليوم يمثل نقلة نوعية كبيرة في منظومة الخدمات المقدمة بالسكك الحديدية، وهي تنفيذ لتكليفات القيادة السياسية والخاصة بالتحديث الشامل لمنظومة السكك الحديدية في مصر، بحيث يرى المواطن سكة حديد جديدة، وهو ما شاهده جمهور الركاب.









وفي تصريحات صحفية على هامش الجولة، قال الفريق مهندس كامل الوزير إنه يبارك للشعب المصري والعاملين بالسكة الحديد وجمهور الركاب تطوير السكة الحديد، مشيرا إلى أنه وقيادات السكة الحديد متواجدون لخدمة المواطن وتوفير كل سبل الراحة له.













وأضاف أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين، وأن الوزارة ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تواصل العمل على تنفيذ الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة السكة الحديد في مصر من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، وتطوير الورش وتاهيل العنصر البشري وتطوير علاقة العاملين ببعضهم البعض وعلاقتهم بالجمهور، وذلك لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.









وأوضح وزير النقل، أنه تم تطوير ثلاثة أنواع من العربات وهى الدرجة الثالثة والأولى فاخرة والإسبانى، مشيرا إلى أن جميع أعمال تطوير العربات تمت بأيادٍ مصرية وداخل ورش السكة الحديد وشركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع.









وأكد أن الوزارة والممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحتفل اليوم بتشغيل الجرارات الجديدة والعربات الروسية الجديدة كبداية لمرحلة التطوير الشاملة التي التزمنا ووعدنا بها.









وأشار إلى أن هذا الاصطفاف هو جزء من اصطفافات لـ 38 قطارا بـ11 محطة رئيسية بالجمهورية هي "القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، الزقازيق، طنطا، المنصورة، أسيوط، أسوان، الأقصر، المنيا، سوهاج"، لافتا إلى أنه سيتم تشغيل بعض هذه القطارات ضمن تشغيل عيد الأضحى المبارك في حالة وجود أي كثافات في حجوزات العيد من الركاب، وأنه سيتم اصطفاف العربات حتى العيد لمشاهدة الركاب التحديث الكبير لقطارات السكك الحديدية.









كما أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل تعتزم بتوجيهات من القيادة السياسية تقديم هدية أخرى للشعب المصري، وهي افتتاح وتشغيل المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق قبل العيد في المسافة من ميدان هليوبوليس بمصر الجديدة وحتى محطة عدلي منصور بطول 10.5 كم، و9 محطات منها 3 محطات نفقية وهي هليوبوليس وألف مسكن ونادي الشمس، و6 محطات علوية وهي محطات النزهة وهشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور.