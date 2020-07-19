الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الصين اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد، التي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية.









وبحسب "رويترز"، ذكرت هيئة الصحة الوطنية الصينية يوم الأحد أن البر الرئيسي للصين أبلغ عن 16 حالة إصابة جديدة بكورونا، بعد 22 إصابة تم الإبلاغ عنها في اليوم السابق.









ومن الإصابات الجديدة تم تسجيل على 13 في أورومتشي عاصمة إقليم شينجيانج في أقصى غرب الصين.









وطبقا للجنة الصحة الوطنية (NHC) ولجنة الصحة المحلية في شينجيانج، فإن الإصابات الثلاثة المتبقية ناتجة عن عدوى مستوردة من مسافرين من الخارج.









وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" في إحصاء لها أن عدد وفيات فيروس كورونا في العالم تخطى 600 ألف شخص.









يأتي ذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، عن تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم، بواقع 259848 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.









وقالت الصحة العالمية إنها أبلغت بـ 7360 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة، في أكبر زيادة يومية منذ 10 مايو.



