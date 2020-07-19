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فن

نشرة السوشيال ميديا .. أحمد الفيشاوي يوجه الشكر لمساعده الخاص...محمد محمود عبد العزيز يطلب من جمهوره الدعاء لوالده

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:26 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:


شاركت المطربة أصالة جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام". 


نشر محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة له. 


شارك أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الأهلي جمهوره بصور من التدريبات عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 


نشرت أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" منشورا يوجهون الشكر للشيوخ وأمراء الدول العربية والإسلامية وسفراء الدول الأجنبية والعربية وذلك لتقديم واجب العزاء. 


نشر أحمد الفيشاوى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " إنستجرام" صورة بصحبة المساعد الخاص به. 


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